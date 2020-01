Hà Tĩnh quyết liệt phòng ngừa virus corona

Về tình hình khám chữa bệnh trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, theo báo cáo từ Sở Y tế Hà Tĩnh, đến ngày 28/1 (mùng 4 tết) có trên 2.500 người điều trị nội trú, trên 1.300 người đến thăm khám. Tổng số bệnh nhân khám do tai nạn giao thông là 140 trường hợp, có 69 trường hợp phải nhập viện điều trị. Đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do tai nạn giao thông. So với kỳ nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 giảm gần 70% số người nhập viện do tai nạn giao thông.