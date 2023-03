Rà soát, tháo gỡ dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan rà soát các quy định để tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc trong mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế nhằm thực hiện tốt sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân.

Sáng 24/2, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng các Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, lãnh đạo các sở, ban, ngành và một số địa phương.

Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, ngoài việc phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, rất mong các đại biểu cần tập trung đi sâu vào các vấn đề đang tồn tại của ngành để từ đó rút ra được các bài học kinh nghiệm.

Đồng thời, góp ý hiệu quả cho mục tiêu, phương hướng, các nhiệm vụ, giải pháp của ngành trong năm 2023 để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong hoàn thiện thể chế, các văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục tình trạng thiếu vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế; nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính trong lĩnh vực y tế; cơ chế, chính sách cho đội ngũ y, bác sỹ…

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2022, công tác y tế đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Cả nước thực hiện thành công Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tỷ lệ số ca chuyển nặng, nhập viện, tử vong ở mức thấp hơn nhiều so với năm 2021 và so với khu vực, thế giới, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Các bệnh truyền nhiễm khác được kiểm soát tốt, không để xảy ra dịch chồng dịch. Hoạt động khám, chữa bệnh thông thường dần được hồi phục. Công tác chăm sóc sức khoẻ, bà mẹ, trẻ em, y học cổ truyền, dân số, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế, đào tạo và phát triển nhân lực y tế, chuyển đổi số y tế tiếp tục được chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã nhìn nhận những hạn chế đang tồn tại, nhất là tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại nhiều cơ sở trong toàn quốc; vắc-xin phục vụ tiêm chủng mở rộng chậm được cung cấp; còn nhiều vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu, liên doanh liên kết, quản lý, sử dụng tài sản công; năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế; tình trạng quá tải chưa được giải quyết triệt để ở các bệnh viện tuyến cuối; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong lĩnh vực y tế chưa đảm bảo yêu cầu…

Năm 2023, ngành y tế đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững; tập trung kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh; tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhân lực, thuốc, trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế.

Theo đó, ngành y tế tập trung tăng cường công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; cung ứng hiệu quả, kịp thời các dịch vụ y tế; không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và khoa học công nghệ trong lĩnh vực y tế; quan tâm công tác tài chính y tế, nhất là trong phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; đổi mới cơ chế tài chính y tế, rà soát thực hiện giá dịch vụ y tế và giá vắc-xin theo lộ trình; đẩy mạnh truyền thông và cung cấp thông tin y tế…

Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm 2023 đến nay, ngành y tế đã tham mưu hiệu quả các phương án ứng phó với dịch COVID-19, các dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi có thể xảy ra. Trong 2 tháng đầu năm chỉ ghi nhận 1 trường hợp sốt xuất huyết; các bệnh truyền nhiễm như: thuỷ đậu, tay chân miệng, quai bị, sởi... diễn ra rải rác, không thành dịch. Hà Tĩnh triển khai tốt công tác khám, điều trị, cấp cứu trong dịp nghỉ tết Dương lịch năm 2023, tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tổ chức khám, chữa bệnh BHYT đảm bảo theo đúng các quy chế chuyên môn; nhiều cơ sở y tế từng bước mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Thời gian tới, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở; kiện toàn tổ chức bộ máy ngành y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc tốt đẹp đến các cán bộ, nhân viên, đội ngũ y, bác sỹ trong toàn ngành y tế nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng thời, biểu dương những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực của ngành, nhất là trong phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, tạo tiền đề cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng cũng phân tích một số hạn chế, khó khăn mà ngành đang gặp phải, nhất là tình trạng thiếu thuốc, vật tư, sinh phẩm chưa được tháo gỡ; công tác hoàn thiện thể chế chưa được quan tâm; công tác tự chủ còn nhiều khó khăn; chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên y tế còn bất cập; công tác truyền thông y tế chưa được quan tâm đúng mức...

Thủ tướng Chính phủ đề nghị ngành y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết. Nỗ lực xây dựng hệ thống y tế công bằng, phát triển toàn diện từ công lập đến tư nhân, từ y học hiện đại đến y học cổ truyền, từ con người đến cơ sở vật chất. Phát huy tinh thần đoàn kết trong toàn ngành để thực hiện tốt sứ mệnh được giao. Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, kế hoạch để thực hiện, đối với những việc cấp bách cần tập trung giải quyết dứt điểm; mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế không ngừng trau dồi y đức, ý lý, y thuật, nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ngành y tế tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách để đưa ngành phát triển bền vững; rà soát, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về các quy định mua sắm thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế; nâng cao năng lực dự báo, ứng phó với các loại dịch bệnh; đẩy mạnh chương trình tiêm chủng mở rộng; chú trọng đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; triển khai tốt công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính; triển khai quyết liệt các dự án nâng cao năng lực cho cơ sở y tế, nhất y tế cơ sở để nâng cao hiệu quả chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

