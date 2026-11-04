4 tỉnh, thành xét học bạ vào lớp 10 năm 2027

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, ngày 4/11 cho biết UBND thành phố đồng ý không tổ chức thi tuyển vào lớp 10 với hầu hết trường công lập. Học sinh được xét bằng học bạ theo địa bàn để vừa giảm áp lực thi cử, vừa được học gần nhà.

Chỉ 3/37 trường có phương án tuyển sinh riêng. Trong đó, thí sinh đăng ký vào trường THPT Hai Bà Trưng và Nguyễn Huệ làm bài thi Toán, Văn. Với trường chuyên Quốc Học, Sở chưa công bố chi tiết. Như mọi năm, thí sinh làm bài Toán, Văn và một môn chuyên.

Năm ngoái, Huế tổ chức thi tuyển với tất cả trường công lập. Việc chuyển sang xét tuyển, theo ông Tân là có cơ sở tin cậy, vì khoảng 5 năm gần đây, Sở đã giao các trường kiểm tra định kỳ bằng đề chung.

Tại An Giang, ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết lãnh đạo tỉnh yêu cầu từ năm học tới chỉ tổ chức thi tuyển vào lớp 10 chuyên (dự kiến 3-4/6/2027). Các trường THPT đại trà sẽ chuyển từ thi sang xét vào cuối tháng 6, mỗi thí sinh được đặt tối đa hai nguyện vọng.

Lâm Đồng và Cà Mau đã xét tuyển với hệ đại trà vào năm ngoái, năm nay cho hay tiếp tục chủ trương này.

Năm học vừa qua, chừng 1,5 triệu học sinh tốt nghiệp THCS, các trường THPT có gần 1,2 triệu suất lớp 10, tỷ lệ đỗ là 79,3%. Khoảng 30/34 tỉnh, thành tổ chức thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất từ năm tới, kỳ thi chỉ còn hai môn Toán và Văn nếu có.

Thí sinh TP HCM dự thi vào lớp 10 tại trường THCS Đống Đa, ngày 1/6. Ảnh: Thanh Tùng