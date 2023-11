Cẩn trọng khi lưu thông trong tiết trời mưa gió

Đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế khiến việc tham gia giao thông trong thời tiết mưa gió luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, nhất là khi Hà Tĩnh đang ở “cao điểm” mùa mưa gió.

Tham gia giao thông khi trời đổ mưa dễ dẫn tới TNGT.

Buổi sáng cách đây 4 ngày, anh Nguyễn Văn Minh (SN 1985, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) điều khiển xe ô tô bán tải lưu thông trên tỉnh lộ 550 theo hướng TP Hà Tĩnh đi huyện Hương Khê. Quá trình di chuyển, trời đổ mưa khá lớn, nam tài xế chủ động cho xe chạy chậm lại, giữ khoảng cách với các phương tiện chạy phía trước. Dù đã cẩn thận lưu thông dưới thời tiết mưa gió nhưng phương tiện của anh Minh suýt xảy ra va chạm với xe mô tô do một phụ nữ lưu thông cùng chiều.

“Người này điều khiển xe mô tô đi bên phải xe tôi nhưng khi tới đoạn ngã tư lại bất ngờ vượt lên rồi rẽ trái. Dù họ có bật đèn xi nhan nhưng việc không quan sát trước khi rẽ khiến 2 phương tiện suýt va chạm. May mắn là tôi chạy khá chậm và cũng nhanh chân đạp phanh nên tránh được sự cố” - anh Minh chia sẻ.

Theo lời nam tài xế 38 tuổi, thời điểm di chuyển trên đường, trời đổ mưa khá lớn, người điều khiển xe mô tô mặc áo mưa, điều này có thể gây hạn chế trong việc quan sát các phương tiện xung quanh. Tuy nhiên, cốt lõi vẫn là người này chủ quan khi tham gia giao thông trong thời tiết mưa gió.

Hà Tĩnh đang vào “chính vụ” mùa mưa gió. Tham gia giao thông khi trời mưa luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn bởi đường trơn trượt, ngập nước, tầm nhìn hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn thương tâm nếu như người tham gia giao thông không chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Người dân cần tuân thủ nghiêm Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện.

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung – Đội trưởng Đội CSGT-TT Công an huyện Đức Thọ cho hay: Trời mưa làm cho tầm nhìn bị chế và đường trơn trượt khi độ ma sát giữa bánh xe với mặt đường giảm, thậm chí một số vị trí mặt đường dễ bị bong tróc, hư hỏng. Vậy nên, để phòng tránh tai nạn, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ so với bình thường, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế phanh gấp, chủ động phán đoán, kịp thời xử lý tình huống và tránh được tình huống nguy hiểm.

Cùng đó, người tham gia giao thông cần thường xuyên kiểm tra tình trạng phanh, lốp xe và điều kiện an toàn kỹ thuật của xe trước khi lưu thông. Tập trung điều khiển phương tiện, không sử dụng điện thoại nhắn tin, gọi điện khi đang lái xe.

Vụ TNGT giữa 2 xe mô tô trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê vào chiều 30/10 khiến 1 người tử vong.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh cũng đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với người mặc áo mưa khi đi xe mô tô, xe máy điện do áo bị gió tốc lên che mặt, áo mưa cuốn vào bánh xe hoặc gây hạn chế tầm nhìn.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc, người lái xe nên chọn loại áo mưa phù hợp, mặc áo mưa thật gọn gàng, không làm che gương, đèn xi nhan. Phần trùm đầu của áo mưa không bó sát cổ gây khó chịu và không che tầm mắt quan sát. Quan trọng là mặc áo mưa nhưng vẫn phải đội được mũ bảo hiểm.

Quốc lộ 8 đoạn qua huyện Hương Sơn thường xuyên bị sạt lở taluy dương sau các đợt mưa lớn.

Việc Hà Tĩnh thường xuyên có các đợt mưa lớn cũng dễ dẫn tới tình trạng ngập úng nhiều vị trí, đoạn đường. Trường hợp người dân chủ quan lưu thông qua đoạn đường ngập nước, rất dễ dẫn tới sự cố ngoài ý muốn. Mưa lớn cũng dễ dẫn tới việc đất đai ngấm no nước, trong khi nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh có đồi núi bao quanh nên việc sạt lở mái taluy dương khiến đất đá tràn xuống đường gây ách tắc, nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đối với những trường hợp này, người dân cần tuân thủ các cảnh báo của lực lượng CSGT, cơ quan quản lý đường bộ và chính quyền địa phương khi cần hạn chế lưu thông qua các ngầm, tràn, khu vực dễ xảy ra sạt lở để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Quỳnh Chi - Hà Linh