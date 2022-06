Chợ tự phát ở thị trấn Lộc Hà tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Gần đây, ở khu vực vòng xuyến của thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng họp chợ tự phát ven đường gây mất an toàn toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Khu vực vòng xuyến của thị trấn Lộc Hà là cửa ngõ vào trung tâm huyện lỵ và là điểm giao nhau của 2 con đường lớn nhất huyện (đại lộ Bằng Sơn và quốc lộ 281).

Khu vực vòng xuyến - nơi giao nhau giữa quốc lộ 281 với đại lộ Bằng Sơn, thuộc TDP Xuân Hòa của thị trấn Lộc Hà là cửa ngõ vào trung tâm huyện, lượng người và phương tiện qua lại đông. Thế nhưng, thời gian gần đây đã mọc lên khu chợ tự phát nằm bên trái trên tuyến quốc lộ 281 (hướng từ thành phố Hà Tĩnh xuống huyện Lộc Hà), gây ra tình trạng lộn xộn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Va quệt giao thông xẩy ra ở khu vực chợ tự phát gây cản trở giao thông, mất an toàn cho các phương tiện qua lại.

Cách đây 3 ngày, anh N.V.T. đi ô tô từ hướng trung tâm huyện Lộc Hà về nhà ở thành phố Hà Tĩnh đã va chạm giao thông với xe đạp tại khu vực vòng xuyến của thị trấn Lộc Hà - nơi giao nhau giữa quốc lộ 281 với đại lộ Bằng Sơn, thuộc TDP Xuân Hòa. Theo anh T., dù đã rất cẩn trọng khi đi qua khu vực lộn xộn này nhưng sự cố vẫn xảy ra vì lúc đó, người đi xe đạp cắt ngang đường khiến anh không xử lý kịp.

Hơn 10 ngày trước, chị L.T.H. ở TDP Xuân Khánh (thị trấn Lộc Hà) cũng bị xe máy va vào khi đang dừng xe bên lề đường để mua thức ăn tại khu chợ tự phát này.

Sáng sớm và chiều tối là những thời điểm có đông người mua, xe cộ dừng trên đường ở khu chợ tự phát này.

Ngoài các quán ăn sáng, cà phê, buôn bán vật liệu xây dựng thì tại đây nhiều hộ còn bày bán các mặt hàng hải sản, rau quả… ngay trên vỉa hè. Dù có gắn biển “cấm họp chợ” nhưng người qua lại, mua bán ở đây vẫn rất nhiều, nhất là vào đầu giờ sáng, cuối chiều, hay vào các ngày nghỉ cuối tuần. Nhiều người dừng xe đạp, xe máy, thậm chí là ô tô ngay lòng, lề đường mua thức ăn, gây nên cảnh lộn xộn, cản trở giao thông.

Xe cộ đi lại lộn xộn, dừng đậu ngay lòng đường để mua bán.

Thượng úy Hoàng Văn Bé – Trưởng Công an thị trấn Lộc Hà cho biết: “Trước đây, có hơn 20 người đến kinh doanh ở khu chợ tự phát này, nhưng chúng tôi đã vận động, yêu cầu chuyển đi nơi khác. Hiện, chỉ còn khoảng 10 hộ nhưng họ lấy lý do đây là đất thuê mượn, đất của gia đình để buôn bán (chủ yếu là hải sản) nên chúng tôi không thể xử lý, dẹp bỏ dứt điểm được”.

Ngoài tuyên truyền, nhắc nhở thường xuyên, cần lắp đặt biển cấm dừng, cấm đậu các loại phương tiện ở khu vực này để đảm bảo an toàn giao thông.

“Chúng tôi cũng đã thường xuyên cử lực lượng để chấn chỉnh tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông, lắp biển “cấm họp chợ”, dựng bảng nhắc nhở đảm bảo an toàn… nhưng vẫn không thể kiểm soát hết. Khu vực này hiện vẫn đang rất lộn xộn, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn. Vì vậy, chúng tôi đã tham mưu cho UBND thị trấn Lộc Hà và Ban An toàn giao thông huyện lắp đặt biển cấm dừng, cấm đậu để hạn chế tối đa người, phương tiện ra vào khu chợ tự phát này” - Thượng úy Hoàng Văn Bé cho biết thêm.

Trước thực trạng này, các ngành, địa phương liên quan cần sớm triển khai các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng họp chợ gây mất an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Tin liên quan: Ra khỏi chợ Nghèn đừng ngược chiều trên quốc lộ 1! Trên quốc lộ 1 đoạn trước cổng số 2 chợ Nghèn (thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thời gian qua thường xuyên diễn ra tình trạng người điều khiển phương tiện chạy ngược chiều để sang đường, gây mất an toàn giao thông.

Cần sớm chấn chỉnh tình trạng họp chợ tự phát ở xã Cẩm Nhượng Hoạt động buôn bán ở chợ tự phát trên trục đường chính thuộc xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đoạn qua thôn Tân Dinh đang tiềm ẩn tai nạn giao thông, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Tiến Phúc