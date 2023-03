Hơn 8 năm hoạt động, cụm công nghiệp ở Lộc Hà vẫn thiếu... cổng, hàng rào!

Đã hơn 8 năm đưa vào sử dụng nhưng Cụm Công nghiệp Chế biến hải sản xã Thạch Kim (gọi tắt là CCN xã Thạch Kim), huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn chưa có cổng và hàng rào bao quanh, gây khó khăn trong đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, mỹ quan...

Các cấu kiện bê tông đúc sẵn chưa sử dụng đang được “tận dụng” làm hàng rào phía Đông (giáp kè biển) của CCN xã Thạch Kim.

Hạ tầng CCN xã Thạch Kim được xây dựng năm 2014 trên diện tích rộng 5,3 ha với tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng (từ ngân sách Trung ương và tỉnh) ở thôn Long Hải. Hiện nay, tỷ lệ lấp đầy của CCN này đạt 98% với hơn 70 hộ đang sản xuất, kinh doanh. Bình quân mỗi năm nơi đây cấp đông, chế biến, trung chuyển, phơi khô... khoảng 12.000 tấn sản phẩm, đạt giá trị sản xuất hơn 250 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 800 lao động.

Tuy nhiên, sau hơn 8 năm đưa vào sử dụng, đến thời điểm này, CCN vẫn chưa có hàng rào ngăn cách với khu vực bên ngoài và cổng vào ra. Do vậy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại đây đang phải tự xây tường bao diện tích được thuê để bảo vệ tài sản của mình.

Phía Tây của CCN xã Thạch Kim chưa có hàng rào ngăn cách với khu vực nghĩa trang nên quang cảnh nhếch nhác, lộn xộn.

Ông Lê Văn Vượng - chủ cơ sở hải sản đông lạnh Vượng Trực (ở CCN xã Thạch Kim) phản ánh: “Vì CCN chưa có hàng rào ngăn cách với bên ngoài và chưa có cổng kiểm soát nên việc quản lý, kiểm soát người và phương tiện ra vào rất khó. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan môi trường...".

Cũng theo ông Lê Văn Vượng, tài sản của các cơ sở kinh doanh ở đây rất lớn, trong khi mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt người vào ra, thành phần phức tạp dẫn đến nhiều áp lực trong bảo vệ tài sản, bảo vệ an toàn sản xuất. Vì vậy, các cấp, ngành cần xem xét để sớm đầu tư xây dựng hàng rào, cổng gắn với nâng cấp các hạng mục đã xuống cấp.

Vì chưa có cổng và hàng rào bao quanh nên có nhiều lối vào CCN xã Thạch Kim từ hướng Nam.

Chị N.T.P. – công nhân cơ sở ruốc kem Xuân Hương (CCN xã Thạch Kim) cho hay: “CCN này nằm ở vị trí giáp ranh giữa xã Thạch Kim với thị trấn Lộc Hà, sát bờ đê và bãi biển nên việc thiếu hàng rào, cổng kiểm soát sẽ ảnh hưởng lớn đến các hoạt động ở đây. Đặc biệt, vào những lúc đêm khuya, mưa gió thì hay có các đối tượng nghiện hút, trộm cắp vãng lai “ghé thăm”.

Cùng với đó, do không được ngăn cách nên trâu bò của các hộ dân ở TDP Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) thường xuyên đi vào phá hoại, phóng uế trong khu vực sản xuất, gây ô nhiễm môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm”.

Từ 3h sáng, CCN xã Thạch Kim nhộn nhịp, tấp nập, nhất là ở cổng chính nên việc quản lý, giám sát, đảm bảo an toàn... gặp nhiều khó khăn.

Trong cuộc tiếp xúc cử tri với các đại biểu HĐND huyện Lộc Hà cuối năm 2022 và các hội nghị trước đó, nhiều cử tri trên địa bàn Thạch Kim cũng đã phản ánh tình trạng này. Các ý kiến của cử tri cho rằng, hệ thống hạ tầng CCN này chưa xong, thiếu đồng bộ ảnh hưởng đến việc bảo vệ tài sản, an ninh, an toàn và tâm lý của các hộ kinh doanh.

Do vậy, cử tri mong muốn Ban Quản lý CCN Thạch Kim, chính quyền địa phương và các ngành chức năng của huyện Lộc Hà cần sớm xây dựng phương án, ưu tiên bố trí kinh phí để sớm xây dựng các hạng mục cần thiết. Qua đó, giúp đồng bộ hóa hệ thống cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo sự ngăn nắp, tạo môi trường sạch - đẹp...

CCN xã Thạch Kim diễn ra nhiều hoạt động buôn bán hàng hóa vào ban đêm, gần sáng nên việc thiếu hàng rào ngăn cách, bảo vệ sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trưởng ban Quản lý CCN xã Thạch Kim Nguyễn Đức Dũng khẳng định: “Chúng tôi đã nắm bắt việc người dân phản ánh hạng mục cổng và hàng rào CCN xã Thạch Kim chưa được đầu tư, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn tài sản của các hộ sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh phí chưa thể làm kiên cố, đồng bộ nên sắp tới chúng tôi sẽ làm hàng rào bằng hệ thống cọc bê tông kéo dây thép gai và trồng cây phi lao bao quanh".

"Hiện nay, các phòng chức năng của huyện Lộc Hà đã xây dựng xong phương án nạo vét, nâng cấp hệ thống mương thoát thải gắn với làm hàng rào xanh của CCN xã Thạch Kim với tổng mức kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng. Riêng việc xây cổng thì chưa có kế hoạch thực hiện” - Trưởng ban Quản lý CCN xã Thạch Kim thông tin thêm.

Tiến Dũng