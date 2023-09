Vì sao nhiều bãi trung chuyển rác ở Hương Sơn bỗng nhiên... bốc cháy?

Mặc dù phải vận chuyển rác thải từ bãi trung chuyển tới các điểm xử lí để đốt hoặc chôn lấp, song, một số xã tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xuất hiện tình trạng đốt rác ngay tại bãi trung chuyển.

Bãi trung chuyển rác thải của xã Sơn Phú (Hương Sơn) được quy hoạch vào năm 2012, có vị trí tại thôn An Phú với diện tích khoảng 2 ha. Đây là nơi tập kết các loại rác thải sinh hoạt cho hàng trăm hộ dân trên toàn xã.

Bãi trung chuyển rác tại thôn An Phú (xã Sơn Phú) có diện tích khoảng 2ha.

Theo quy định, rác thải sau khi thu gom phải được tập kết vào bãi trung chuyển của thôn An Phú để đảm bảo môi trường, sau đó vận chuyển lên bãi rác thải ở thị trấn Tây Sơn để xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, nhiều lần, rác sau khi thu gom lại bị đổ ngay tại lối vào bãi trung chuyển (cách các hộ dân chỉ 70m) rồi bị đốt cháy. “Gia đình tôi gần bãi trung chuyển rác của xã, mỗi khi bãi rác bốc cháy, khói bụi bay tứ tung vào nhà. Ngoài ra, rác tập kết tại đây ít khi được vận chuyển, xuất hiện mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng", bà Trần Thị Thanh – người dân thôn An Phú bức xúc.

Không chỉ riêng bà Thanh, 3 hộ gia đình ở xung quanh bãi trung chuyển cũng chịu cảnh tương tự. Một số hộ vì quá ô nhiễm đã phải di dời ra phía ngoài để sinh sống.

Nhiều hộ dân tại thôn An Phú bức xúc vì rác không được thu gom định kỳ, gây ô nhiễm môi trường.

“Bãi trung chuyển rác do UBND xã quản lí và giao cho HTX Môi trường Sơn Phú thu gom, vận chuyển. Khi lượng rác được tập kết về bãi đã đủ thì sẽ được vận chuyển lên bãi chôn lấp ở thị trấn Tây Sơn để xử lý. Tuy nhiên, một số người buôn bán phế liệu tuỳ ý tới đây đốt rác để lấy kim loại cũng là nguyên nhân khiến bãi rác bốc cháy”, ông Nguyên Quang Tạo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sơn Phú giải thích.

Bãi tập kết rác Phúc De bốc cháy kéo theo nồng nặc khói bụi, mùi hôi thối, ảnh hưởng đến khu dân cư.

Cũng tương tự tình trạng trên, người dân thôn Thiên Nhẫn (xã An Hoà Thịnh) không khỏi bức xúc mỗi lần bãi tập kết rác bốc cháy. Với diện tích hơn 3 ha, bãi tập kết rác Phúc De thuộc địa phận núi Phúc De (thôn Thiên Nhẫn) là nơi tập kết số lượng lớn rác của toàn xã.

Theo phản ánh, bãi tập kết rác đã nhiều lần bị đốt cháy gây khói bụi kèm theo mùi hôi thối. Đặc biệt, khi bãi rác cháy vào những đợt gió Nam, 42 hộ dân tại thôn Thiên Nhẫn đều phải đóng chặt cửa hoặc di dời đi nơi khác vì quá ô nhiễm.

“Người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng về bãi tập kết rác Phúc De trong các cuộc họp. Chính quyền địa phương cũng đã lên phương án đưa máy xúc vào để chôn lấp, song, số lượng rác quá nhiều nên chưa xử lí triệt để. Xã chỉ xây dựng đây là bãi trung chuyển nhưng đến nay trở thành điểm tập kết và xử lí rác ngay tại bãi”, bà Nguyễn Thị Huyền – Bí thư chi bộ thôn Thiên Nhẫn cho biết.

Bên cạnh đó, địa phận bãi tập kết nằm cạnh cánh đồng Thó và Eo Bồng. Vào ngày mưa, nước thải và tro bụi sau khi cháy trôi xuống các cánh đồng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến canh tác và chăn thả gia súc.

“Bãi tập kết Phúc De do UBND xã An Hoà Thịnh quản lí và thuê các tổ dịch vụ để vận chuyển, chôn lấp. Tuy nhiên, do số lượng rác quá lớn và nguồn kinh phí vận chuyển eo hẹp nên lượng rác chưa thể vận chuyển hết. Do bãi tập kết đã quá tải, một số lượng rác tràn ra ngoài khuôn viên của bãi nên vào trung tuần tháng 8 vừa qua, tổ dịch vụ vận chuyển có xin đốt một phần phía ngoài để xe tiện ra vào. Tuy nhiên trong quá trình đốt, lửa bốc cháy nhanh nên đã bén vào cháy trong khu vực của bãi”, ông Nguyễn Hữu Đông – Chủ tịch UBND xã An Hoà Thịnh phân trần.

Tác thải được tập kết và xử lý ngay tại chỗ bằng cách đốt cháy ở bãi trung chuyển rác xã Sơn Trà.

Tại xã Sơn Trà, tình trạng xử lý rác thải sau khi thu gom từ các hộ dân đưa về bãi tập kết trung chuyển cũng diễn ra tương tự. Sau khi thu gom, rác thải được tập kết tại bãi nằm biệt lập giữa cánh đồng và xử lý ngay tại chỗ bằng cách đốt cháy.

Quá trình tìm hiểu, tình trạng rác được tập kết về bãi trung chuyển, rồi “bốc cháy” khi chưa kịp vận chuyển đến nơi quy định để xử lý không chỉ xẩy ra ở xã Sơn Phú, An Hòa Thịnh, Sơn Trà mà còn diễn ra rất nhiều xã trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Theo tiêu chí 17 - tiêu chí về Môi Trường và An toàn thực phẩm (Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025) yêu cầu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định. Việc để rác thải cháy ngay tại bãi trung chuyển không chỉ sai quy định mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của những hộ dân xung quanh.

“Việc rác ở các bãi trung chuyển bị đốt cháy xảy ra tại địa bàn một số xã trên huyện Hương Sơn là sai quy định. Tại xã Sơn Phú, tình trạng đốt rác thải sinh hoạt sau khi đã thu gom về bãi trung chuyển đã bị Phòng TN&MT huyện nhiều lần nhắc nhở, đã có văn bản cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn xảy ra. Thời gian tới, đơn vị sẽ rà soát, yêu cầu tất cả các xã phải vận chuyển rác về đúng nơi quy định để xử lý, không để các xã biến các bãi rác trung chuyển thành bãi xử rác lý bằng đốt trực tiếp”, ông Nguyễn Trường Giang– Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hương Sơn cho hay.

