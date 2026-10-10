Bảo Hưng – Omeli tổ chức chương trình “Kết lộc đón xuân 2027”

Sáng 10/10, tại phường Thành Sen, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli tổ chức sự kiện “kết lộc đón xuân 2027”. Sự kiện có gần 300 khách hàng là các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng tiêu biểu của công ty trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli đang cung cấp gần 200 sản phẩm với hơn 80.000 điểm bán hàng trên toàn quốc và đã xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia trên thế giới.

Những năm gần đây, công ty đã không ngừng đầu tư dây chuyền hiện đại, đổi mới công nghệ, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm bánh kẹo mang hương vị đặc trưng, hàm lượng dinh dưỡng cao, mẫu mã sang trọng. Đến nay, nhãn hàng Omeli đã giữ vững lòng tin khách hàng, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu bánh kẹo uy tín, hàng đầu tại Việt Nam và tiến nhanh ra thị trường quốc tế.

Năm 2022 và 2026, thương hiệu bánh Omeli giành được giải thưởng "Thương hiệu quốc gia Việt Nam". Tại Hà Tĩnh, sản phẩm của Omeli đã có mặt trên khắp các địa phương và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

Ông Đào Đức Hưng - Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Bảo Hưng phát biểu tại sự kiện.

Chuẩn bị cho dịp cuối năm và tết Nguyên đán Đinh Mùi, công ty đang đẩy mạnh sản xuất, triển khai nhiều chương trình ưu đãi, đa dạng sản phẩm quà biếu, hỗ trợ khách hàng gia tăng lợi nhuận và giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý.

Ông Nguyễn Thái Hiển - Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Thực phẩm Omeli giới thiệu các sản phẩm mới phục vụ Tết 2027.

Tại sự kiện “Kết lộc đón xuân 2027”, nhãn hàng bánh kẹo Omeli đã tổ chức quay số trúng thưởng với nhiều giải thưởng, phần quà có giá trị dành cho các khách hàng trên địa bàn Hà Tĩnh.