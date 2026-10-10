Bảo Hưng – Omeli tổ chức chương trình “Kết lộc đón xuân 2027”

(Baohatinh.vn) - Thương hiệu bánh Omeli hai lần được vinh danh “Thương hiệu quốc gia Việt Nam” năm 2022 và 2026. Dịp tết Nguyên đán 2027, Omeli đưa ra thị trường nhiều sản phẩm cao cấp và ưu đãi.
Sáng 10/10, tại phường Thành Sen, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli tổ chức sự kiện “kết lộc đón xuân 2027”. Sự kiện có gần 300 khách hàng là các nhà phân phối, đại lý, cửa hàng tiêu biểu của công ty trên địa bàn tỉnh tham gia.
Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng và Công ty Cổ phần Thực phẩm Omeli đang cung cấp gần 200 sản phẩm với hơn 80.000 điểm bán hàng trên toàn quốc và đã xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia trên thế giới.
Những năm gần đây, công ty đã không ngừng đầu tư dây chuyền hiện đại, đổi mới công nghệ, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm bánh kẹo mang hương vị đặc trưng, hàm lượng dinh dưỡng cao, mẫu mã sang trọng. Đến nay, nhãn hàng Omeli đã giữ vững lòng tin khách hàng, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu bánh kẹo uy tín, hàng đầu tại Việt Nam và tiến nhanh ra thị trường quốc tế.
Năm 2022 và 2026, thương hiệu bánh Omeli giành được giải thưởng "Thương hiệu quốc gia Việt Nam". Tại Hà Tĩnh, sản phẩm của Omeli đã có mặt trên khắp các địa phương và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.
Chuẩn bị cho dịp cuối năm và tết Nguyên đán Đinh Mùi, công ty đang đẩy mạnh sản xuất, triển khai nhiều chương trình ưu đãi, đa dạng sản phẩm quà biếu, hỗ trợ khách hàng gia tăng lợi nhuận và giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý.
Tại sự kiện “Kết lộc đón xuân 2027”, nhãn hàng bánh kẹo Omeli đã tổ chức quay số trúng thưởng với nhiều giải thưởng, phần quà có giá trị dành cho các khách hàng trên địa bàn Hà Tĩnh.
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
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