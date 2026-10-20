Cán bộ quản lý phát huy năng lực trên bục giảng

Giờ thao giảng của cô Hoàng Thị Khiêm cùng đồng nghiệp tại lớp 4 tuổi B2, Trường Mầm non Xuân Lộc (xã Xuân Lộc) diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động học tập, vui chơi hấp dẫn. Thay vì tiếp nhận kiến thức qua lời hướng dẫn, trẻ được trực tiếp trải nghiệm, thực hành và khám phá bài học thông qua những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Những ánh mắt tò mò, nụ cười thích thú của các bé cho thấy hiệu quả của phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Ban Giám hiệu cùng tập thể sư phạm nhà trường dự giờ, góp ý tiết thao giảng của cô Hoàng Thị Khiêm (ngoài cùng bên phải).

Trước khi trực tiếp đứng lớp tại Trường Mầm non Xuân Lộc, cô Khiêm từng là Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Lộc (xã Xuân Lộc). Sau khi mạng lưới trường học được sắp xếp, cô tình nguyện xin chuyển sang làm giáo viên (GV). Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm công tác, cô chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động phù hợp với từng độ tuổi, tạo môi trường học tập thân thiện để trẻ phát huy tính chủ động và hứng thú khám phá.

Cô Khiêm chia sẻ: “Trước khi trở thành cán bộ quản lý, tôi cũng từng là GV nên khi trở lại trực tiếp đứng lớp, tôi không quá bỡ ngỡ. Những kinh nghiệm từ quá trình thăm lớp, dự giờ, chỉ đạo chuyên môn trước đây giúp tôi có thêm cơ sở để vận dụng vào thực tiễn giảng dạy, đồng thời chia sẻ với đồng nghiệp trong tổ chuyên môn. Tôi chủ động đăng ký tham gia các hoạt động thao giảng, chuyên đề cấp trường để trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những cách làm hay của đồng nghiệp, qua đó tiếp tục hoàn thiện chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường”.

Trẻ được trực tiếp trải nghiệm, thực hành và khám phá bài học thông qua những trò chơi phù hợp với lứa tuổi.

Không chỉ ở bậc học mầm non, việc bố trí cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy tại các trường phổ thông cũng góp phần bổ sung đội ngũ GV, nhất là ở những môn học còn thiếu nhân lực. Tại Trường THCS Thạch Hà, cô Đặng Thị Dung - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Sơn (xã Thạch Hà), hiện đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn Ngữ văn. Những kinh nghiệm tích lũy qua quá trình xây dựng kế hoạch giáo dục, dự giờ và tổ chức hoạt động chuyên môn giờ đây được cô vận dụng vào việc thiết kế bài học, lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp. Việc trực tiếp đứng lớp cũng giúp cô nắm bắt sát hơn năng lực, mức độ tiếp thu của từng em để kịp thời điều chỉnh cách truyền đạt, nâng cao hiệu quả giờ học.

“Kinh nghiệm làm công tác quản lý giúp tôi có cái nhìn tổng thể hơn về mục tiêu, yêu cầu của chương trình và việc tổ chức dạy học. Khi trực tiếp đứng lớp, tôi chú trọng thiết kế các hoạt động để học sinh chủ động tìm hiểu, trao đổi, bày tỏ suy nghĩ thay vì chỉ nghe và ghi chép. Tuy nhiên, mỗi lớp học có đặc điểm riêng nên GV phải thường xuyên quan sát, nắm bắt khả năng tiếp thu của học sinh để điều chỉnh phương pháp phù hợp. Tôi cũng tích cực trao đổi với đồng nghiệp, tiếp tục trau dồi chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao” - cô Dung bày tỏ.

Cô Đặng Thị Dung - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Sơn (xã Thạch Hà) đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy môn Ngữ văn tại Trường THCS Thạch Hà.

Đánh giá về việc bố trí cán bộ quản lý sang trực tiếp giảng dạy sau sắp xếp trường lớp, thầy Mai Anh Đức - Hiệu trưởng Trường THCS Thạch Hà cho biết: “Sau sáp nhập, nhà trường có 2 phó hiệu trưởng được bố trí trở lại làm GV. Các cô đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu chấp hành sự phân công, nhanh chóng thích nghi với nhiệm vụ mới và thực hiện tốt công tác chuyên môn. Kinh nghiệm tích lũy trong quá trình quản lý giúp các cô chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học và trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn lực giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, trách nhiệm”.

Từ thực tiễn những cán bộ quản lý trở lại bục giảng cho thấy, việc sắp xếp đội ngũ không đơn thuần là điều chuyển vị trí công tác mà còn đặt ra yêu cầu phát huy hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. Kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn và sự am hiểu thực tiễn nhà trường được vận dụng phù hợp, sẽ trở thành nguồn lực bổ trợ thiết thực cho hoạt động dạy học.

Đội ngũ cán bộ quản lý trở lại giảng dạy đã phát huy tốt năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, góp phần tạo chuyển biến trong hoạt động dạy học.

Ông Nguyễn Ngọc Lê Nam - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thông tin: “Sau sắp xếp trường lớp, toàn tỉnh có 615 cán bộ quản lý được bố trí làm giáo viên. Đây là nguồn nhân lực quan trọng bổ sung vào đội ngũ nhà giáo trực tiếp giảng dạy còn thiếu. Thực tế thời gian qua cho thấy, đội ngũ cán bộ quản lý trở lại giảng dạy đã phát huy tốt năng lực chuyên môn, kinh nghiệm quản lý và phương pháp sư phạm, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động dạy học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường.

Từ quản lý đến trực tiếp đứng lớp là sự thay đổi về vị trí công tác, nhưng cũng mở ra cơ hội để các thầy cô tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm trong môi trường sư phạm. Khi mỗi GV chủ động thích nghi, không ngừng trau dồi chuyên môn và đề cao trách nhiệm với học sinh, những kinh nghiệm tích lũy qua quá trình công tác sẽ được vận dụng hiệu quả vào từng bài giảng, góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Hà Tĩnh phát huy hiệu quả nguồn nhân lực hiện có, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục sau sắp xếp mạng lưới trường lớp.