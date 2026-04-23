Cảnh báo giông, lốc, mưa đá và gió giật mạnh ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin mới nhất từ cơ quan khí tượng, Hà Tĩnh đang xuất hiện các hình thái thời tiết như mưa giông, lốc... do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nén rãnh áp thấp.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, không khí lạnh tăng cường tiếp tục di chuyển xuống phía Nam nén rãnh áp thấp có trục qua Nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên chiều nay (23/4) vùng núi phía Tây của tỉnh có mưa rào mạnh và giông.

Các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối. (Ảnh minh họa)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày 23/4 đến ngày 25/4, khu vực tỉnh Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm/24h.

Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, mưa lớn cục bộ có khả năng gây sạt lở đất trên sườn dốc.

Hiện nay (ngày 23/4), vùng biển khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác; vùng ven biển có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, giật cấp 6.

Dự báo, đêm 23/4 và ngày 24/4, vùng biển khu vực Hà Tĩnh có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Theo cơ quan khí tượng, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại vùng biển Hà Tĩnh có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Quy trình sơ cứu người bị đuối nước

Cách dùng gừng tốt cho gan

Vị thuốc quý từ lá sen

Các món canh giúp giảm cân dễ nấu

Tin vui cho những người thích ăn quả dứa

