Dự báo từ ngày 21-22/4, Hà Tĩnh có nơi nắng nóng gay gắt

Dương Hương (t/h)
(Baohatinh.vn) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 21-22/4, các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.

106d5083822t2196l6-108d3223235t3931l2-1.jpg
Ảnh minh họa.

Cụ thể, ngày 21/4, khu vực vùng núi từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến thành phố Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50-55%.

Ngày 22/4, khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến thành phố Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

img-6559-copy.jpg
Dự báo từ ngày 21-22/4, Hà Tĩnh có nơi trên 38 độ C.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 55-60%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

img-4811-copy.jpg
Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng, cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

