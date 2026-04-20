Dự báo từ ngày 21-22/4, Hà Tĩnh có nơi nắng nóng gay gắt

Cụ thể, ngày 21/4, khu vực vùng núi từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến thành phố Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50-55%.

Ngày 22/4, khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến thành phố Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45-50%.

Dự báo từ ngày 21-22/4, Hà Tĩnh có nơi trên 38 độ C.

Khu vực thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 55-60%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.