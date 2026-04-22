Ngày Trái đất 22/4: "Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta"

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/4: Có mưa rào và dông vài nơi 20/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 20/4: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có nắng, chiều mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 25 - 33°C.

Quy trình sơ cứu người bị đuối nước 19/04/2026 09:00 Với người bị đuối nước, sơ cứu tại chỗ và đúng kỹ thuật là yếu tố quan trọng nhất, quyết định khả năng sống sót và khả năng để lại di chứng não bộ của nạn nhân.

Cách dùng gừng tốt cho gan 19/04/2026 05:00 Gừng không chỉ là gia vị quen thuộc mà còn là vị thuốc quý hỗ trợ chức năng gan. Tuy nhiên, dùng gừng đúng cách, đúng liều mới phát huy hiệu quả và tránh tác dụng phụ không mong muốn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/4: Ngày nắng gián đoạn 19/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 19/4: Có mây, có lúc mưa rào và giông, ngày nắng gián đoạn; nhiệt độ dao động từ 22 - 35 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/4: Ngày có nắng, đêm mưa rào và dông 18/04/2026 05:07 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 18/4: Từ chiều đến đêm có mưa rào và dông, ngày nắng; nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.

"Điểm danh" 7 thói quen âm thầm tàn phá cuộc sống 18/04/2026 04:40 Thức khuya, ăn ngoài hay sa đà vào mạng xã hội là những thói quen đang âm thầm bào mòn sức khỏe và cản trở bạn phát triển.

Các loại thực phẩm giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ 17/04/2026 05:01 Chế độ ăn giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và hạn chế đường, rượu bia có thể hỗ trợ chức năng gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và viêm gan.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/4: Ngày nắng gián đoạn, đêm có mưa rào 17/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 17/4: Có mây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và dông; nhiệt độ dao động từ 24 - 32 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/4: Nắng nóng gay gắt 16/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 16/4: Phổ biến ít mây, không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ dao động từ 24 - 37 độ C.

Dự báo các hình thái thời tiết nguy hiểm từ nay đến cuối năm 2026 15/04/2026 17:11 Cơ quan khí tượng dự báo, trong 3 tháng tới, số ngày nắng nóng có khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025; đề phòng dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các kỹ năng chống đuối nước trẻ em và cứu người đuối nước 15/04/2026 05:17 Liên tiếp các vụ đuối nước đau lòng, Bộ Công an khuyến cáo các kỹ năng chống đuối nước cho trẻ em, cứu người bị đuối nước, thoát nạn khỏi vùng nước xoáy.

Vị thuốc quý từ lá sen 15/04/2026 05:03 Ngoài hạt sen, tâm sen, ngó sen…, lá sen là một trong những vị thuốc quý để phòng ngừa và chữa trị các chứng bệnh do nắng nóng gây nên, đã được sử dụng làm thuốc từ lâu đời.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/4: Nắng nóng vẫn bao trùm 15/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 15/4: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ từ 24 - 39 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/4: Duy trì nắng nóng gay gắt 14/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/4: Toàn khu vực ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24 đến 40 độ C.

Thực phẩm hỗ trợ tăng cường trí nhớ cho người cao tuổi 14/04/2026 04:15 Omega-3 trong cá béo, choline từ trứng, chất chống oxy hóa tìm thấy trong các loại rau xanh góp phần làm chậm quá trình suy giảm chức năng nhận thức ở người cao tuổi.

Nắng nóng gay gắt tại Hà Tĩnh bao giờ "hạ nhiệt"? 13/04/2026 05:25 Nắng nóng diện rộng tại Hà Tĩnh đang duy trì cường độ gay gắt. Tuy nhiên, do tác động của các hình thái gây mưa, đợt nắng nóng này khả năng sẽ kết thúc trong những ngày tới.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/4: Có nơi 40 độ C 13/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/4: Tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 26 - 40 độ C.

Cả nước chấm dứt đợt nắng nóng vào cuối tuần sau 12/04/2026 16:36 Từ nay đến khoảng ngày 14-15/4, ba miền tiếp tục nắng nóng, sau đó giảm dần và chấm dứt vào cuối tuần do tác động của không khí lạnh cuối mùa.

Chuyện gì xảy ra khi Trái Đất đón siêu El Nino mạnh nhất lịch sử? 12/04/2026 14:03 Cơ quan khí tượng Bắc Mỹ và châu Âu cảnh báo nguy cơ diễn ra hiện tượng siêu El Nino mạnh nhất lịch sử, vẽ lại bản đồ thời tiết toàn cầu và đẩy Trái Đất nóng kỷ lục.

Các món canh giúp giảm cân dễ nấu 12/04/2026 05:03 Những món canh thanh mát, ít calo, giàu chất xơ hoặc có thêm đạm nhẹ giúp giảm tổng năng lượng nạp vào mà vẫn no lâu, trở thành 'trợ thủ' đắc lực trong quá trình giảm cân...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/4: Nắng nóng gay gắt, có nơi 40 độ C 12/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/4: Toàn tỉnh ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ 24 - 40 độ C.

Vì sao cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai mức 2 với nắng nóng diện rộng? 11/04/2026 05:05 Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 11/04/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/4: nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt và chưa có dấu hiệu kết thúc; nhiệt độ dao động từ 24 - 40°C.

Người dân, du khách thích thú tắm biển từ sáng sớm 11/04/2026 05:00 Tắm biển vào sáng sớm đã trở thành thói quen của đông đảo người dân Hà Tĩnh. Trong đó, bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê) là một điểm đến quen thuộc.

Hút thuốc lá điện tử bị phạt tới 5 triệu đồng 10/04/2026 09:04 Người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền tới 5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật vi phạm.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/4: Nắng nóng đặc biệt gay gắt 10/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/4: Ít mây, không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; nhiệt độ 25 - 40 độ C.

Tuổi trung bình hút thuốc lá điện tử là 16,9 10/04/2026 04:00 Nghiên cứu gần 2.500 sinh viên ở Hà Nội, Đà Nẵng, Huế và TP HCM cho thấy tuổi trung bình bắt đầu sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là 16,9.

Tin vui cho những người thích ăn quả dứa 09/04/2026 10:30 Không chỉ là loại trái cây chua ngọt giúp chống ngấy, dứa (thơm) có nhiều lợi ích cho sức khỏe như hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát đường huyết, bảo vệ tim mạch và tăng miễn dịch khi ăn với lượng vừa phải.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 40 độ C 09/04/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/4: Toàn tỉnh ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ từ 25 - 40 độ C.