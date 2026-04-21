Xuất hiện đợt không khí lạnh mới, Hà Tĩnh dịu mát vào cuối tuần

Nguyễn Hải
(Baohatinh.vn) - Cơ quan khí tượng thủy văn vừa cho biết, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Theo đó, Bắc Bộ có mưa vài nơi, Hà Tĩnh sẽ giảm nhiệt vào cuối tuần này.

Dự báo Hà Tĩnh sẽ dịu mát vào cuối tuần này.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, khoảng đêm 22/4, bộ phận không khí lạnh mới này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 23/4, trời chuyển mát; nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 22/4 đến ngày 23/4 có mưa rào và rải rác có dông; từ ngày 23/4 trời chuyển mát; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Trên biển, từ gần sáng ngày 23/4, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối 22/4 đến ngày 23/4, Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 23 - 24/4, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối 23/4 đến ngày 25/4, khu vực Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Theo ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, dự báo từ chiều 23 – 25/4, trên địa bàn tỉnh, trời sẽ có mưa, nhiều nơi có mưa vừa (ngày 23 và 25 dự báo mưa chủ yếu xảy ra vào chiều, ngày 24 dự báo mưa gần trưa và chiều); các ngày 26 - 28/4, trời có nắng xen lẫn đôi chút mưa rào nhẹ, trời mát. Nhìn chung, từ ngày 23 đến cuối tháng 4, thời tiết mát, khả năng không có nơi nào nắng nóng.

