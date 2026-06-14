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Đời sống

Món ăn bài thuốc từ hạt sen

P.V (t/h)
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(Baohatinh.vn) - Hạt sen là thực phẩm quen thuộc trong đời sống người Việt, đồng thời cũng là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Không chỉ giàu dinh dưỡng, hạt sen còn có tác dụng dưỡng tâm, an thần, kiện tỳ, bổ thận, hỗ trợ cải thiện giấc ngủ và tăng cường sức khỏe.

1. Tác dụng của hạt sen

Theo Đông y, hạt sen (liên nhục) có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh tâm, tỳ và thận. Hạt sen có tác dụng bổ tỳ, dưỡng tâm, ích thận, cố tinh, an thần, hỗ trợ điều trị các chứng mất ngủ, hồi hộp, tiêu chảy kéo dài, cơ thể suy nhược.

Theo dinh dưỡng hiện đại, hạt sen chứa nhiều protein, glucid, chất xơ, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất như kali, magie, phospho. Một số hoạt chất trong hạt sen còn có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ thư giãn thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

2. Một số món ăn bài thuốc từ hạt sen

Theo bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vươn - Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội, một số món ăn bài thuốc từ hạt sen dễ chế biến, phù hợp để bồi bổ cơ thể, cụ thể:

2.1. Cháo hạt sen thịt nạc

Nguyên liệu: Hạt sen tươi hoặc khô 50g, gạo tẻ 80g, thịt nạc heo 100g, gia vị vừa đủ.

Cách thực hiện: Hạt sen bỏ tâm, rửa sạch; gạo vo sạch; thịt nạc băm nhỏ, ướp gia vị; ninh hạt sen cùng gạo đến khi nhừ, cho thịt vào khuấy đều, nấu chín và nêm gia vị vừa ăn.

Công dụng: Kiện tỳ, bổ dưỡng cơ thể, thích hợp với người suy nhược, ăn kém, mới ốm dậy hoặc người cao tuổi.

2.2. Chè hạt sen long nhãn

Nguyên liệu: Hạt sen 100g, long nhãn 50g, đường phèn vừa đủ.

Cách thực hiện: Ninh hạt sen mềm nhưng không nát; cho long nhãn vào nấu thêm vài phút rồi thêm đường phèn vừa khẩu vị.

Công dụng: Dưỡng tâm, an thần, giảm hồi hộp, cải thiện giấc ngủ, phù hợp với người thường xuyên căng thẳng, mất ngủ.

Chè hạt sen long nhãn dưỡng tâm, an thần, giảm hồi hộp, cải thiện giấc ngủ.

Chè hạt sen long nhãn dưỡng tâm, an thần, giảm hồi hộp, cải thiện giấc ngủ.

2.3. Gà hầm hạt sen táo đỏ

Nguyên liệu: Gà ta 500g, hạt sen 80g, táo đỏ 20g; gừng tươi, gia vị.

Cách thực hiện: Gà làm sạch, chặt miếng vừa ăn; cho gà cùng hạt sen, táo đỏ, vài lát gừng vào nồi, thêm nước và hầm khoảng 1,5 - 2 giờ đến khi mềm.

Công dụng: Bổ khí huyết, tăng cường thể lực, hỗ trợ phục hồi sức khỏe sau bệnh, thích hợp với người mệt mỏi kéo dài.

2.4. Canh hạt sen nấu sườn non

Nguyên liệu: Hạt sen 50g, sườn non 300g, cà rốt 1 củ nhỏ, gia vị vừa đủ.

Cách thực hiện: Sườn chần sơ qua nước sôi, hầm sườn với hạt sen, cà rốt khoảng 45 phút cho mềm, nêm gia vị vừa ăn.

Công dụng: Bổ dưỡng cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, cung cấp năng lượng và các dưỡng chất cần thiết.

2.5. Cháo hạt sen, ý dĩ và kỷ tử

Nguyên liệu: Hạt sen 30g, ý dĩ 30g, kỷ tử 15g, gạo tẻ 50g.

Cách thực hiện: Ý dĩ và hạt sen ngâm mềm; cho tất cả nguyên liệu vào nồi nấu thành cháo nhừ, thêm kỷ tử vào những phút cuối.

Công dụng: Kiện tỳ, dưỡng huyết, giảm mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng và cải thiện sức khỏe tổng thể.

3. Ai không nên ăn quá nhiều hạt sen?

Bác sĩ nội trú Nguyễn Thành Vương cho biết, mặc dù hạt sen là thực phẩm bổ dưỡng nhưng không nên lạm dụng, một số người cần thận trọng gồm:

• Người bị đầy bụng, khó tiêu kéo dài.

• Người đang bị táo bón nặng.

• Người có cơ địa dị ứng với hạt sen.

• Người bệnh đái tháo đường cần kiểm soát lượng đường khi sử dụng các món chè từ hạt sen.

Để phát huy lợi ích cho sức khỏe, nên sử dụng hạt sen với lượng vừa phải, kết hợp chế độ ăn cân đối và lối sống lành mạnh. Các món ăn bài thuốc từ hạt sen có thể dùng 1 - 2 lần mỗi tuần như một phần của chế độ dinh dưỡng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

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