Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh: Dấu ấn 30 năm xây dựng và phát triển

30 năm xây dựng và phát triển, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trở thành doanh nghiệp chủ đạo trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, sản phẩm hóa dầu; khẳng định uy tín, vị thế thương hiệu Petrolimex với khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Nền tảng vững chắc

Trụ sở Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh và cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại TX Hà Tĩnh trong những năm đầu thành lập (ảnh tư liệu)

Ngày 5/9/1991, Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) ban hành Quyết định số 24 thành lập Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh trực thuộc Công ty Xăng dầu Nghệ Tĩnh. Việc thành lập Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh đã mở ra chặng đường mới trong lịch sử phát triển của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (Petrolimex Hà Tĩnh) ngày nay.

Ông Phạm Kế Toại – nguyên Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh (giai đoạn 2005 - 2013) cho biết, thời điểm thành lập, Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh chỉ có 3 cửa hàng đặt tại TX Hà Tĩnh, thị trấn Cẩm Xuyên và TX Hồng Lĩnh. Ngày đầu thành lập, tài sản của chi nhánh chỉ hơn 700 triệu đồng với 30 lao động, sản lượng bán ra hơn 10.000 m3 xăng dầu/năm.

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty (1991 - 2011). Ảnh tư liệu

Để khẳng định sự phát triển của đơn vị và đáp ứng yêu cầu phát triển, ngày 28/6/2010, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam đã ban hành quyết định chuyển Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh thành Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

“Năm 2010 - sau gần 20 năm thành lập, công ty đã đào tạo, bổ sung 300 cán bộ, nhân viên; đầu tư xây dựng 45 cửa hàng đảm bảo khang trang, hiện đại; sản lượng xăng dầu bán ra đạt hơn 118.000 m3; nộp ngân sách 99 tỷ đồng, là doanh nghiệp nộp thuế cao nhất tỉnh lúc bấy giờ” - ông Phạm Kế Toại cho hay.

Việc chuyển mô hình hoạt động từ chi nhánh sang công ty là sự cụ thể hóa chiến lược phát triển, thành tập đoàn kinh tế nhà nước có tiềm lực và năng động. Cũng từ đây, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh bước sang giai đoạn phát triển mới trên cơ sở kế thừa những thành tựu mà Chi nhánh Xăng dầu Hà Tĩnh đã đạt được trước đó.

Phát triển kinh doanh gắn với đóng góp an sinh xã hội

Petrolimex Hà Tĩnh đã tập trung đầu tư hệ thống các cửa hàng bán lẻ hiện đại, tiện ích và các đại lý đạt tiêu chuẩn quốc gia.

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã tạo lập nên thương hiệu lớn đối với người tiêu dùng trong và ngoại tỉnh; phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, bình ổn giá xăng dầu, đóng góp lớn cho ngân sách cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh nhà.

Suốt hành trình qua, Petrolimex Hà Tĩnh cùng với nhiệm vụ trước mắt luôn hướng đến những chiến lược lâu dài. Điều này được minh chứng ở việc đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, nguồn nhân lực, đảm bảo uy tín, chất lượng và số lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ công tác kinh doanh xăng dầu ngày một cao.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh tư liệu.

Luôn hướng tới phục vụ khách hàng thuận lợi nhất, chất lượng dịch vụ tốt nhất, Petrolimex Hà Tĩnh đã tập trung đầu tư hệ thống các cửa hàng bán lẻ hiện đại, tiện ích và các đại lý đạt tiêu chuẩn quốc gia. Cùng với đó, quy chuẩn 5S được hoàn thiện đồng bộ, triển khai thực hiện nghiêm túc tại văn phòng và các đơn vị trực thuộc, do đó chăm sóc khách hàng ngày càng được toàn diện hơn.

Ông Trần Đại Hà - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh cho biết, xác định con người là yếu tố then chốt trong kinh doanh, thời gian qua, công ty luôn thực hiện tốt công tác đào tạo, đào tạo lại, mạnh dạn bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp; lựa chọn sử dụng cán bộ có năng lực, có ý chí phấn đấu. Đồng thời, phân bổ nguồn lao động khoa học, hợp lý đảm bảo tăng năng suất lao động.

Nhân viên Petrolimex Hà Tĩnh luôn nỗ thực thực hiện phong cách phục vụ: Trách nhiệm – Tri thức - Văn minh

Từ chiến lược đúng về nhân lực, đầu tư trang thiết bị, hệ thống cửa hàng hiện đại, 5 năm qua, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh luôn là đơn vị nằm trong tốp đầu về nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn. Năm 2020, công ty nộp ngân sách trên 500 tỷ đồng và thu nhập bình quân đầu người đạt gần 8,5 triệu đồng/tháng. Năm 2021, đơn vị tiếp tục duy trì và tiếp tục mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng, gia tăng sản lượng, đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng ngoài xăng dầu; phấn đấu tổng sản lượng xăng dầu xuất bán tăng trên 6% so với năm 2020, doanh thu đạt 1.600 tỷ đồng và nộp ngân sách 520 tỷ đồng.

Theo ông Trần Đại Hà, để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và những năm tiếp theo, nâng cao vị thế Petrolimex Hà Tĩnh trên thị trường, công ty đã và đang tập trung tối đa công tác quản trị, tăng cường tiết giảm chi phí, sử dụng chi phí hợp lý bám sát kế hoạch Tập đoàn nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra giám sát, đảm bảo số lượng và chất lượng hàng hóa, an toàn mọi mặt về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh luôn chú trọng đến đời sống vật chất, tinh thần người lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp. (ảnh tư liệu)

Cùng với đó, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh cũng thường xuyên đánh giá năng lực điều hành của cán bộ quản lý, chuyên viên. Đồng thời, triển khai quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ 4.0, lấy hiệu quả và năng suất lao động làm tiêu chí đánh giá chất lượng, thi đua.

Việc mở rộng mạng lưới bán lẻ và đầu tư nâng cấp các cửa hàng đạt chuẩn đã tạo nên sự khác biệt của Pertrolimex Hà Tĩnh. Công ty hiện sở hữu hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, mạng lưới bán hàng phủ kín các vùng miền trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gồm: 76 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, 4 trung tâm và cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Đặc biệt, công ty đã thiết lập được một hệ thống khách hàng bền vững với nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Trong suốt 30 năm qua, Petrolimex Hà Tĩnh đã tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động xã hội giàu ý nghĩa nhân văn, hướng tới cộng đồng. (ảnh tư liệu năm 2019)

Với phương châm “Phát triển kinh doanh gắn với an sinh xã hội”, trong suốt 30 năm qua, Petrolimex Hà Tĩnh đã tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động xã hội giàu ý nghĩa nhân văn, hướng tới cộng đồng. Nhiều hoạt động từ thiện được phát động đã tạo ra sức lan tỏa trong người lao động.

Petrolimex Hà Tĩnh nhận phụng dưỡng suốt đời 3 mẹ Việt Nam anh hùng, chung tay hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng nông thôn mới, tặng quà gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Khuyến học”... với số tiền mỗi năm hàng tỷ đồng.

Năm 2020 - 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong công tác kinh doanh nhưng công ty vẫn trích số tiền gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020 - 2021, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã trích số tiền gần 1,3 tỷ đồng hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, đóng góp an sinh xã hội, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều năm liền, công ty được Bộ Công thương, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tặng bằng khen về thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, 5 năm qua, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh luôn là đơn vị nằm trong tốp đầu về nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Bá Tân