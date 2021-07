Dấu ấn thu thuế xuất nhập khẩu ở Hà Tĩnh những tháng đầu năm

Tổng số thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm của Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng (Hải quan Hà Tĩnh), đạt trên 3.600 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế giá trị gia tăng chiếm hơn 3.500 tỷ đồng.

Tàu container của Tân Cảng Sài Gòn đã cập cảng Vũng Áng ngày 18/6/2021. Ảnh Thanh Hoài.

Thông tin từ Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Vũng Áng, tuy thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu những tháng đầu năm 2021 có sụt giảm mạnh so với năm trước, song thuế giá trị gia tăng (GTGT) lại tăng 73% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số thuế XNK của Chi cục (chiếm 96,63%) nên đã giúp tổng số thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) 6 tháng đầu năm nay tăng mạnh so cùng kỳ.

Được biết, một trong những nguyên nhân dẫn đến số thu NSNN 6 tháng đầu năm 2021 tăng mạnh so cùng kỳ là do Formosa Hà Tĩnh đẩy mạnh nhập khẩu nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất thép như: than, quặng sắt, phế liệu, hợp kim...

Thêm vào đó, giá các nguyên liệu đầu vào cho luyện thép thời gian qua cũng tăng mạnh dẫn đến tổng kim ngạch XNK tăng đến 84,9% so cùng kỳ năm 2020.

Cảng Sơn Dương là nơi Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh hoạt động xuất nhập khẩu.

Theo Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng Cao Đức Thắng, nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2021, thời gian tới, chi cục sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách pháp luật về thuế; tăng cường hướng dẫn các quy trình nghiệp vụ về thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời vào NSNN, không để phát sinh nợ xấu, nợ khó đòi...

Mặt khác, đơn vị tăng cường công tác thu thập thông tin từ các doanh nghiệp lớn, dự án đầu tư lớn để nắm thông tin về hoạt động XNK, kim ngạch XNK... làm cơ sở đánh giá khả năng thu và xây dựng dự toán thu NSNN hàng năm sát thực tế. Đồng thời, tập trung, quyết liệt triển khai 3 nhóm giải pháp chính: Tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu; nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và tạo nguồn thu mới hiệu quả…

Ngọc Hà