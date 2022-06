Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo các biện pháp an toàn điện mùa nắng nóng

Thời gian gần đây, rất nhiều vụ cháy nổ xảy ra trong dân cư đều xuất phát từ chập điện. Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân và khuyến cáo các biện pháp an toàn điện trong mùa nắng nóng.

Vào khoảng 2h20p ngày 1/6/2022, khi bà Đặng Thị Hà (thôn Minh Tiến, xã Tùng Lộc, Can Lộc) đang ngủ thì cửa hàng tạp hóa bốc cháy dữ dội. Rất may, bà Hà kịp thời phát hiện và hô hoán mọi người ứng cứu. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Tĩnh đã điều động lực lượng, phương tiện dập tắt đám cháy sau khoảng 30 phút. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi cửa hàng tạp hóa rộng 42m2 cùng nhiều hàng hóa, vật dụng, ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Ngôi nhà của gia đình ông Lương Hùng (xã Hương Giang, Hương Khê) bị thiêu rụi hoàn toàn.

Trước đó, vào khoảng 16h40p ngày 10/5/2022, căn nhà cấp 4 của gia đình ông Lương Hùng (thôn 3, xã Hương Giang, Hương Khê) cũng bốc cháy dữ dội, nhiều đồ đạc, tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân xảy ra cháy nhà cũng được xác định do chập điện.

Nghiêm trọng hơn, khoảng 20h30p tối 26/2/2022, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số nhà 14, ngõ 13, đường Đồng Quế (TDP 9, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) khiến cụ Nguyễn Xuân T. (SN 1947) tử vong.

Vụ hỏa hoạn tại số nhà 14, ngõ 13, đường Đồng Quế (TP Hà Tĩnh) khiến cụ Nguyễn Xuân T. (SN 1947) tử vong.

Trên đây là 3 trong nhiều vụ cháy nổ trong dân gây thiệt hại nặng nề tại Hà Tĩnh. Thực tế cho thấy, nguyên nhân của đa phần các vụ cháy nổ trên địa bàn thời gian qua chủ yếu là do chập điện.

Theo ngành chuyên môn, có nhiều nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy nổ do điện như: tiết diện dây dẫn sau công tơ không phù hợp với công suất sử dụng, các mối nối dây dẫn điện không đảm bảo kỹ thuật; sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm; để vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt dẫn đến nguy cơ chạm chập, cháy nổ…

Hà Tĩnh đang vào giai đoạn cao điểm nắng nóng, nền nhiệt cao. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng đột biến. Điều này rất dễ xảy ra nguy cơ mất an toàn nếu nguồn điện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, nhất là khu vực thành phố, thị xã - những nơi có phụ tải tăng cao vào mùa hè.

Ngành điện Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn điện trong dân.

Ông Trần Xuân Thông - Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh khuyến cáo: “Khách hàng lưu ý không sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm; kiểm tra, lắp đặt aptomat (cầu dao tự động) và cầu dao điện tổng cho đường dây điện chính trong nhà và cho từng đường dây điện phụ, từng gian phòng và từng thiết bị có công suất lớn. Đồng thời, với các thiết bị phát ra nhiệt lượng lớn như: bàn là, lò vi sóng, bếp điện…, người dân phải cắt khi không sử dụng và đặt trên vật liệu không cháy đúng nơi quy định”.

Bàn thêm về các giải pháp đảm bảo an toàn điện trong dân, ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn (Công ty Điện lực Hà Tĩnh) nhấn mạnh: “Khách hàng cần nâng cao ý thức sử dụng điện an toàn. Theo đó, khi thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống điện trong nhà hoặc trụ sở làm việc phải chọn dây dẫn điện có xuất xứ rõ ràng, có tiết diện phù hợp với khả năng chịu tải của thiết bị tiêu thụ điện, các mối nối dây dẫn điện phải đúng kỹ thuật. Sau quá trình sử dụng, cần thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa và thay thế kịp thời thiết bị điện và mạng điện có nguy cơ hư hỏng”.

Tiết diện dây dẫn sau công tơ phải phù hợp với công suất sử dụng và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật để tránh chạm chập, cháy nổ.

Thời gian qua, tình trạng “ăn cắp điện” cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến chạm chậm, nguy cơ cháy nổ. Do vậy, ngành chuyên môn lưu ý khách hàng sử dụng điện tuyệt đối không câu móc, đấu nối điện trái phép đường dây điện.

Ngoài ra, không luồn dây điện qua mái nhà làm bằng chất liệu dễ cháy như lá, rơm rạ… hoặc đi dây dẫn dẫn điện trên mái tôn để tránh quá trình cọ xát làm đứt dây hoặc mái tôn phát nhiệt làm hư hỏng vỏ cách điện của dây dẫn; thay vào đó, nên luồn dây điện trong những ống luồn chuyên dụng có khả năng chống cháy cao...

Thời gian qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã gửi 3.200 thông báo tuyên truyền và tờ rơi hướng dẫn an toàn điện, PCCC do điện đến tay các khách hàng sinh sống trong và hai bên hành lang lưới điện; nhắn tin tuyên truyền đến hơn 440.000 khách hàng; phát 5.130 cuốn cẩm nang an toàn điện và PCCC; treo 300 pa-nô tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện tại các địa điểm thường xuyên tập trung đông người. Ngoài ra, công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương ra 17 quyết định xử phạt 17 cá nhân do vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực liên quan đến các hành vi vi phạm hành lang lưới điện như: chặt cây đổ vào đường dây điện, sử dụng phương tiện giao thông vi phạm hành lang lưới điện, thả diều gây đứt đường dây điện...

