Điện lực Hà Tĩnh tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ tai nạn điện trong mùa mưa bão

Hạn chế tối đa sự cố trên lưới, đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân trước mùa mưa bão là mục tiêu Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang hướng đến với nhiều giải pháp hữu hiệu.

Từ tuyên truyền, vận động...

Video: Giải phóng hành lang lưới điện để đảm bảo an toàn

Gia đình ông Trần Xuân Phong (thôn Trường Xuân, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh) trồng hơn 1 ha keo tràm đã gần 4 năm tuổi. Thời điểm này, nhiều cây đã tốt, vướng vào đường dây 35 kV nhánh rẽ Lâm Hợp, nguy cơ gây sự cố, nhất là khi mùa mưa bão cận kề.

Qua kiểm tra, nắm tình hình, Điện lực Kỳ Anh đã tuyên truyền, vận động để gia đình đồng thuận sẻ phát số cây trồng vi phạm an toàn hành lang lưới điện.

Điện lực Kỳ Anh phối hợp với gia đình ông Trần Xuân Phong (xã Lâm Hợp - huyện Kỳ Anh) giải phóng hành lang đường dây 35 kV

Ông Phong cho biết: “Đây đã là lần thứ 3 trong năm gia đình tôi phối hợp với ngành điện để chặt bỏ những cây vi phạm hành lang lưới. Mặc dù điều này gây thiệt hại kinh tế nhưng gia đình vẫn đồng thuận để bảo vệ an toàn cho mình và những người xung quanh”.

Theo ghi nhận, trong các đợt cao điểm ra quân xử lý hành lang lưới, Điện lực Kỳ Anh đã kiểm tra từng đường dây, trạm biến áp có nguy cơ vi phạm để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương xử lý, hạn chế các sự cố đáng tiếc.

Từ đầu năm lại nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chặt phát 915 khoảng cột có cây ngoài hành lang; thường xuyên duy trì chặt phát định kỳ trên 2.200 khoảng cột có cây trong hành lang, đảm bảo khoảng cách an toàn trong vận hành lưới điện.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh xử lý các khiếm khuyết trên lưới...

Đối với Điện lực Thạch Hà, ngoài chủ động xử lý các khiếm khuyết trên lưới, phối hợp giải phóng hành lang an toàn lưới thì tuyên truyền cho khách hàng sử dụng điện các biện pháp an toàn là điều quan trọng.

Ông Nguyễn Thanh Hoa - Giám đốc Điện lực Thạch Hà thông tin: “Đã có những vụ tai nạn thương tâm, cướp đi mạng sống con người do tai nạn điện trong dân. Chủ quan, thiếu hiểu biết là nguyên nhân chính xảy ra vụ việc đau lòng. Để giảm thiểu sự cố, chúng tôi tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân xác định được nguồn điện dẫn trong gia đình, lắp đặt aptomat có chức năng chống giật”.

"Đặc biệt, ở các hồ nuôi trồng thủy sản, nguy cơ tai nạn điện rất cao, chúng tôi khuyến cáo khách hàng khi sửa chữa đường dây hay thiết bị điện, cần ngắt nguồn điện hoặc có ít nhất 2 người cùng hỗ trợ nhau. Điện lực cũng lưu ý khách hàng không dùng điện để chống trộm, bẫy chuột, rà bắt cá; chữa cháy điện bằng bình chữa cháy CO2. Riêng với các trạm biến áp của khách hàng, khi khách hàng muốn sửa chữa, thay thế thiết bị, cần phải có sự giám sát, hướng dẫn của ngành điện…” - ông Nguyễn Thanh Hoa cho biết thêm.

... và tuyên truyền “cẩm nang an toàn điện” cho khách hàng.

Theo ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn (Công ty Điện lực Hà Tĩnh), để đảm bảo an toàn điện trong Nhân dân, công ty đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Ngoài phối hợp chính quyền các xã, phường thường xuyên tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn trên loa phát thanh, công ty trực tiếp nhắn tin đến tất cả khách hàng sử dụng điện.

Ngoài ra, còn gửi 3.200 thông báo đến tận tay các khách hàng sinh sống hai bên hành lang; phát trên 2.700 cuốn “cẩm nang an toàn điện”; phát 206.000 tờ rơi, 36.000 tờ gấp an toàn điện; treo 300 pa nô tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện tại chợ, trường học…

… đến kiên quyết xử lý vi phạm

Ngày 12/5/2020, Sở Công thương Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Phan Vĩnh Kỳ (phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) số tiền 25 triệu đồng do vi phạm điểm d, khoản 4, Điều 15, Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ.

Theo đó, ngày 7/5/2020, khi thực hiện kéo rãi, lắp cáp viễn thông cho gia đình ông Đặng Thế Định (thôn 5, xã Xuân Lam, Nghi Xuân), ông Kỳ đã ném dây cáp mạng viễn thông lên đường dây 110 kV đang vận hành. Hành vi trên đã làm tổn thương dây dẫn, gây mất điện đường dây 110 kV đang vận hành, làm gián đoạn cung cấp điện cho các khách hàng huyện Can Lộc, Lộc Hà.

Điện lực Hương Sơn phối hợp xử lý vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện do ông Trần Thanh Hải (xã Sơn Lâm) gây ra

Trước đó, ngày 1/5/2020, UBND xã Sơn Lâm (Hương Sơn) ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Thanh Hải (xã Sơn Lâm) số tiền 1 triệu đồng do vi phạm điểm b, khoản 1, Điều 15, Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ.

Cụ thể, vào hồi 9h16" ngày 1/5, ông Hải đã để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không (đường dây 35 kV đang vận hành). Hậu quả, gây sự cố lưới điện tại vị trí 101 – 102 trục chính đường dây 375E18.7.

Ngành điện đã vào cuộc quyết liệt nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các sự cố gây mất an toàn điện trong Nhân dân

Ngoài xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện, từ đầu năm lại nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã phối hợp xử lý 69 vụ “ăn cắp điện”, truy thu 150.716 kWh, tương đương trên 481 triệu đồng.

Đó là những minh chứng rõ nhất sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của ngành điện nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu các sự cố gây mất an toàn điện trong Nhân dân.

Thu Phương