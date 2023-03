Doanh nghiệp Hà Tĩnh nỗ lực góp sức cho mục tiêu tăng trưởng công nghiệp 11%

Các doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh đã thể hiện tinh thần quyết tâm vượt khó, tập trung tối đa cho sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2023 tăng trên 11% so với năm 2022.

Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ vận tải, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (đứng chân trên địa bàn huyện Thạch Hà) đã triển khai và nỗ lực thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đặt ra ngay từ thời điểm đầu năm.

Năm 2023, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải tập trung vào ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ông Lã Thái Hải - đại diện công ty cho biết: “Với thế mạnh 30 năm hoạt động, doanh nghiệp đã xây dựng và phát triển thương hiệu một cách bền vững, tạo uy tín trên thị trường. Năm 2023, công ty tập trung vào ngành nghề chính là sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, đặc biệt là những sản phẩm hỗ trợ, phụ trợ cho các dự án, phát triển hạ tầng đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị như bê tông, cọc gia cố nền móng... Đồng thời, đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật của đa dạng công trình”.

Theo ông Hải, 2023 là năm bản lề khi các dự án đầu tư công được tập trung mạnh. Chính phủ đã có những chính sách và động thái đẩy mạnh hoạt động đầu tư công để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với tính chất ngành nghề, sản phẩm của doanh nghiệp là phục vụ cho phát triển hạ tầng, công nghiệp, công ty sẽ bám sát mục tiêu của Trung ương, của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ.

Tại cuộc họp triển khai kế hoạch năm 2023 vào cuối tháng 1 vừa qua, lãnh đạo công ty đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, người lao động phương châm không để máy móc nhàn rỗi, không để lao động thiếu việc làm, thu nhập phải ngày càng tăng lên, sử dụng nguồn nhân lực hiệu quả, đẩy mạnh xoay vòng nguồn vốn, phục vụ khách hàng chu đáo.

Dây chuyền sản xuất, đóng hộp tại Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh vận hành liên tục.

Hơn 5 tháng kể từ ngày Nhà máy Bia Hà Nội – Nghệ Tĩnh, thuộc Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn (đứng chân trên địa bàn TX Hồng Lĩnh) chính thức đi vào sản xuất, đóng góp cho ngành công nghiệp tỉnh nhà, thời điểm này, các dây chuyền sản xuất, đóng gói sản phẩm vận hành liên tục, hàng hóa nối nhau rời kho.

Theo anh Phạm Xuân Lộc - cán bộ sản xuất Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, dù mới tiếp cận thị trường nhưng sản phẩm của nhà máy đã được nhiều khách hàng đón nhận. Ngay từ đầu năm 2023, nhà máy đã huy động lực lượng lao động tập trung công tác sản xuất để đáp ứng các đơn hàng đã kí kết. Trong năm nay, nhà máy dự kiến sản lượng đạt 40 - 50 triệu lít bia.

Bên cạnh các doanh nghiệp lớn, thời gian qua, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lĩnh vực công nghiệp nông thôn cũng đã tốc lực sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.

Công ty CP An Hồng đang tạo việc làm cho hơn 60 lao động, chủ yếu là lao động tại địa phương.

Bà Lê Thị Kim Hòa - Phó Giám đốc Công ty CP An Hồng (Nghi Xuân) cho biết: “Công ty chúng tôi hiện có hơn 60 lao động, chuyên sản xuất các sản phẩm thiết bị đồ gỗ như: bàn ghế, giường tủ, thiết bị văn phòng, thiết bị trường học… Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh nghiệp vẫn đạt doanh thu hơn 20 tỷ đồng. Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, chúng tôi đã “xốc” lại tinh thần, bắt tay vào sản xuất những đơn hàng mới, phấn đấu năm 2023 tăng trưởng cao hơn, đóng góp cho lĩnh vực công nghiệp nông thôn và ngành công nghiệp nói chung”.

Theo đánh giá của ngành chuyên môn, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh thời điểm đầu năm 2023 vẫn gặp khó khăn khi tiếp tục chịu những ảnh hưởng bởi tác động tiêu cực từ lạm phát, suy thoái kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn, ổn định lao động, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

Người lao động Công ty CP Vật liệu xây dựng Hồng Lĩnh vận hành dây chuyền sản xuất gạch không nung.

Số liệu từ Sở Công thương cho thấy, trong tháng 1/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,17% so với tháng 12/2022. Dù chỉ số này vẫn giảm 1,28% so với cùng kỳ năm 2022 nhưng cũng đã ghi nhận sự tăng trưởng tích cực so với các tháng nửa cuối năm 2022.

Một số sản phẩm công nghiệp có sản lượng tăng so với tháng 12/2022 và so với cùng kỳ năm 2022 như: thép, bê tông trộn sẵn, thức ăn cho gia súc, điện thương phẩm, nước uống... Trong đó, với vai trò là sản phẩm chủ đạo, doanh nghiệp “đầu tàu” của ngành công nghiệp, sản lượng thép của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh trong tháng 1/2023 đạt hơn 0,4 triệu tấn, tăng gần 14% so với tháng 12/2022 và tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động sản xuất bao bì tại Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (cụm công nghiệp Đức Thọ).

Năm 2023, ngành Công thương Hà Tĩnh đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 11% so với năm 2022. Theo đó, sự quyết tâm vượt khó, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngay trong thời điểm đầu năm là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đề ra. Những đơn hàng đầu tiên được ký kết, tinh thần trách nhiệm cao của người lao động là những tín hiệu tích cực cho sự khởi đầu của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp.

Cùng đó, ngành công nghiệp đang kỳ vọng vào cuối quý I, đầu quý II năm 2023, khi một số dự án công nghiệp đi vào vận hành hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành cũng như kinh tế tỉnh nhà nói chung.

Để đưa lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng, theo Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng, nhiệm vụ mà ngành tập trung thực hiện là tích cực thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án triển khai trên địa bàn; thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tiếp tục phát triển và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng khu, cụm công nghiệp; tạo điều kiện phát triển công nghiệp nông thôn...

Ngọc Loan