Doanh nghiệp Hà Tĩnh thực hiện “mục tiêu kép”, đặt an toàn lên trên hết!

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp cũng là lúc cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh kích hoạt cao các biện pháp phòng dịch, đảm bảo sản xuất - kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Trong điều kiện bình thường, Công ty CP Dược Hà Tĩnh luôn đề cao công tác vệ sinh lao động. Do vậy, từ khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam, doanh nghiệp càng siết chặt công tác phòng dịch.

100% cán bộ, công nhân viên Công ty CP Dược Hà Tĩnh phải khử khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào làm việc.

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh thông tin: “Cán bộ, công nhân viên của công ty tương đối đông (620 người), làm việc tại trụ sở, 2 nhà máy sản xuất thuốc và nhiều chi nhánh ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Tây Nguyên… Do vậy, chúng tôi đã và đang kích hoạt cao nhất các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Để đảm bảo an toàn sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, đơn vị đã quán triệt cán bộ, công nhân viên khai báo y tế. Theo đó, những người bị ốm, tiếp xúc với những trường hợp có nguy cơ được công ty cho nghỉ tạm thời”.

Công ty CP Dược Hà Tĩnh hướng đến đến mục tiêu doanh thu 380 tỷ đồng năm 2021.

Trở về với quỹ đạo làm việc, Công ty CP Dược Hà Tĩnh thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn mọi lúc, mọi nơi. Phương tiện ra, vào cơ quan được khử khuẩn; phương tiện chở hàng đến những vùng có nguy cơ cao được cấp bảo hộ lao động và các vật tư cần thiết phục vụ phòng dịch.

Đặc biệt, Công ty CP Dược Hà Tĩnh giảm họp hành, thay vào đó sẽ phát văn bản đến từng bộ phận, phòng ban. Riêng các nhà máy sản xuất, tại các vị trí không quá cần thiết thì tiến hành giảm lao động. Công ty CP Dược Hà Tĩnh đang nỗ lực bảo vệ môi trường sản xuất - kinh doanh an toàn để hướng đến mục tiêu doanh thu 380 tỷ đồng năm 2021 (tăng 15% so với 2020).

Công ty CP thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc vừa sản xuất vừa chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thời điểm này, Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc (huyện Can Lộc) cũng đang tích cực duy trì các giải pháp vừa đảm bảo sản xuất - kinh doanh vừa phòng chống dịch.

Ông Thân Văn Vỵ - Giám đốc Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc cho hay: “95% nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi của đơn vị được nhập về qua các cảng ở Quảng Ninh, Hải Phòng… Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chúng tôi càng siết chặt công tác phòng dịch, tăng chí phí khử khuẩn cho phương tiện chở hàng hóa. Người và phương tiện chở hàng đến nhà máy được khử trùng, sát khuẩn nghiêm ngặt; giao dịch khu vực ngoài nhà máy và đảm bảo khoảng cách”.

Phòng dịch an toàn là cơ sở để Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc hoàn thành mục tiêu năm 2021 là sản xuất và tiêu thụ khoảng 16.000 tấn sản phẩm.

Cán bộ, công nhân viên làm việc tại Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Thiên Lộc cũng đang áp dụng nguyên tắc “5K” theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngoài ra, 100% dây chuyền sản xuất luôn được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo phòng chống dịch an toàn là cơ sở để doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu năm 2021 là sản xuất và tiêu thụ khoảng 16.000 tấn sản phẩm (tăng 3.000 tấn so với 2020), doanh thu đạt khoảng 150 tỷ đồng (tăng 19 tỷ so với 2020).

Theo ghi nhận, hầu hết doanh nghiệp tại Hà Tĩnh hiện đã trích nguồn kinh phí phục vụ phòng chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế rủi ro, đảm bảo phát triển.

Công nhân Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt (TX Kỳ Anh) đo thân nhiệt trước khi vào cảng.

Ông Võ Tá Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh cho biết: “Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh vừa sản xuất - kinh doanh hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Công thương đã ban hành văn bản chỉ đạo; tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại chủ động xây dựng phương án sản xuất - kinh doanh thích ứng với tình hình mới; chú trọng thực hiện các giải pháp đảm bảo phòng chống dịch theo hướng dẫn”.

Doanh nghiệp Hà Tĩnh đang nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”.

“Các doanh nghiệp vẫn an tâm và tin tưởng vào chính sách ổn định, phòng chống dịch tốt của Chính phủ và của tỉnh. Nhờ vậy, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì mức tăng trưởng cao, chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm 2021 ước tăng 25,14% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 33,6%, khai khoáng tăng 11,3%...

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 2 tháng năm 2021 của tỉnh dự ước đạt 8.810,7 tỷ đồng (tăng 17,98% so với cùng kỳ năm trước), kim ngạch xuất khẩu tháng 2/2021 ước đạt 110,42 triệu USD (tăng 19,92% so với tháng 2/2020)” – ông Nghĩa thông tin thêm.

Thu Phương – Ngọc Loan