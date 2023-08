Hà Tĩnh: Sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng hơn 49% so với cùng kỳ

Với mức tăng trưởng cao của 2 ngành mũi nhọn là sản xuất thép và điện, tháng 8/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hà Tĩnh ước tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm trước.

Tổ máy số 1 - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành trở lại góp phần đưa chỉ số sản xuất điện tăng trưởng cao.

Theo nhận định của Cục Thống kê, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 đón những tín hiệu tích cực khi các chỉ số có sự tăng trưởng vượt bậc. Việc Tổ máy số 1 - Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 chính thức hòa lại lưới điện quốc gia từ ngày 12/8 sau 2 năm ngừng hoạt động đã góp phần đưa chỉ số sản xuất ngành điện tháng 8/2023 ước tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, ngành sản xuất thép sau nhiều tháng liên tục hoạt động cầm chừng do giá cả nguồn nguyên liệu đầu vào tăng cao, khối lượng đơn đặt hàng bị sụt giảm do ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới thì trong tháng 8 đã tăng trở lại, góp phần đưa chỉ số ngành sản xuất kim loại tháng 8/2023 ước tăng hơn 81% so với cùng kỳ năm 2022.

Chỉ số ngành sản xuất kim loại tháng 8/2023 ước tăng hơn 81% so với tháng 8/2022.

Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, tháng 8/2023, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh ước tăng 6,6% so với tháng 7/2023 và tăng 49,03% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong 4 ngành công nghiệp cấp 1, ngành khai khoáng ước tăng 4,09% so với tháng trước và tăng 24,54% so với cùng kỳ năm trước; ngành chế biến - chế tạo ước tăng 6,07% so với tháng trước và tăng 52,57% so với cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện ước tăng 10,58% so với tháng trước và tăng 42,12% so với cùng kỳ năm trước; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải ước tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 17,17% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 18 nhóm ngành công nghiệp cấp 2, ngoài 2 nhóm ngành tăng cao nhất là sản xuất điện và sản xuất kim loại, chỉ số một số ngành khác cũng tăng so với tháng 8/2022 như: khai khoáng khác tăng 30,89%; sản xuất đồ uống tăng 8,32%; sản xuất thuốc, dược liệu tăng 2,8%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 18,83%...

Sự tăng trưởng của các nhóm ngành công nghiệp trong tháng 8 đã đưa chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh 8 tháng năm 2023 tăng 4,37%. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp trong những tháng tiếp theo.

N.L