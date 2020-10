Hơn 1.300 doanh nghiệp, đơn vị ở Hà Tĩnh “bắt nhịp” sử dụng hóa đơn điện tử

Hà Tĩnh hiện có 1.323 doanh nghiệp, đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử và trải nghiệm những tiện ích như: tiết kiệm chi phí, quản lý hiệu quả, tránh tình trạng mất mát, thất lạc hóa đơn.

Sản phẩm của Công ty CP Dược Hà Tĩnh phân phối toàn quốc nên việc triển khai hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp phát hành hóa đơn tiện lợi hơn

Lợi ích vượt trội

Tháng 1/2020, Công ty CP Dược Hà Tĩnh bắt tay vào sử dụng hóa đơn điện tử. Từ đó đến nay, công ty tiết kiệm được khoảng 300 triệu đồng so với sử dụng hóa đơn giấy.

Không chỉ tiết kiệm chi phí, sử dụng hóa đơn điện tử còn giúp Công ty CP Dược Hà Tĩnh quản lý hóa đơn hiệu quả hơn, nhất là trong khâu lưu trữ, tìm kiếm. Việc lưu trữ hóa đơn trên phần mềm giúp doanh nghiệp tránh được tình trạng mất mát, thất lạc.

Ông Lê Quốc Khánh – Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh chia sẻ: "Với trên 8.000 khách hàng là đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc, đơn vị phải phát hành và quản lý lưu trữ một số lượng lớn giấy tờ, hóa đơn nên rất dễ bị xáo trộn hay thất lạc. Từ khi chuyển đổi, công ty không chỉ tiết giảm được chi phí, thời gian mà công tác quản lý còn hiệu quả hơn rất nhiều”.

Hóa đơn điện tử đã gửi về số điện thoại của khách hàng, nhân viên Điện lực Thạch Hà chỉ cần đốc thúc khách hàng nộp tiền điện qua điện thoại.

Là một trong những doanh nghiệp “tiên phong” trong sử dụng hóa đơn điện tử, từ năm 2015 đến nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tiết kiệm hơn 1,388 tỷ đồng so với sử dụng hóa đơn giấy.

Về kinh tế, công ty tiết kiệm được hơn 1,388 tỷ đồng từ giảm giấy in, mực in, vận chuyển hóa đơn cho khách hàng và chi phí nhân công tách, đóng dấu hóa đơn, chi phí lưu trữ hóa đơn. Không chỉ tiết kiệm chi phí, hóa đơn điện tử còn mang lại nhiều tiện ích, nhanh chóng và an toàn cho doanh nghiệp. Với hóa đơn điện tử, việc lưu trữ, quản lý hóa đơn được thực hiện vĩnh viễn. Công ty không phải lo mất, nhàu nát hóa đơn như khi lưu trữ hóa đơn giấy.

Bà Lê Mai Phương - Kế toán trưởng Công ty Điện lực Hà Tĩnh