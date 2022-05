Huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp Hà Tĩnh

Với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cũng được các doanh nghiệp Hà Tĩnh gắn với các hoạt động trong Tháng Công nhân 2022.