“Rác” trên tủ điện, cột điện để nguyên thì bẩn, vẽ trang trí thì lo

Công ty Điện lực Hà Tĩnh khuyến cáo: Trước khi trang trí cột điện, tủ điện cần phải kiểm tra điện tất cả các vị trí, đặc biệt là khi trang trí trên những kết cấu kim loại.

Tủ điện, cột điện chi chít "rác"

Video: Chi chít "rác" trên tủ điện, cột điện

Đi dọc các tuyến đường ở Hà Tĩnh, nhất là khu đông dân cư, đô thị sẽ dễ dàng nhìn thấy cảnh hàng loạt các cột điện, tủ điện hai bên đường bị bôi bẩn với vô số các loại quảng cáo, rao vặt với cơ man là nội dung: “khoan cắt bê tông”, “hút hầm cầu vệ sinh”, “cho vay trả góp”, “hỗ trợ tài chính”, cho thuê phòng trọ…

Các tờ rơi quảng cáo “vây” tủ điện ở TP Hà Tĩnh

Trung bình trên mỗi cột điện, tủ điện có hàng chục tờ rơi quảng cáo được dán chi chít. Đây là một trong các kiểu quảng cáo “siêu rẻ, siêu nhanh” vì không phải xin phép, không mất phí...

Theo tìm hiểu, các tờ rơi quảng cáo này được in vi tính rồi photocopy số lượng lớn, ép dẻo để chống nước, gắn sẵn băng keo rồi dán hàng loạt.

Gần như cột điện nào cũng có các loại quảng cáo, rao vặt “đủ mọi mặt hàng”.

Trước thực trạng này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cùng với các tổ chức, đơn vị đã nhiều lần ra quân bóc gỡ các quảng cáo rao vặt trên cột điện. Thế nhưng, việc làm “sạch cột điện” cư như “muối bỏ biển”, bởi ít ngày sau là tình trạng này lại tái diễn.

“Cứ bóc gỡ, sơn sửa được ít ngày thì cột điện, tủ điện lại đầy rẫy tờ rơi quảng cáo. Họ dán vào ban đêm nên việc phát hiện, xử lý gần như không thể”, ông Nguyễn Văn Nhật - Phó Giám đốc Điện lực TP Hà Tĩnh cho hay.

Trang trí cột điện, đẹp nhưng phải an toàn

Nhằm chấn chỉnh các vi phạm liên quan đến hoạt động quảng cáo, rao vặt, đảm bảo mỹ quan đô thị, thời gian qua, đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử phạt hành vi này vẫn rất hạn chế.

Đoàn viên thanh niên phối hợp với Điện lực Hương Sơn trang trí cột điện. (Ảnh chụp vào đầu tháng 2/2020.

Nhằm hạn chế “rác cột điện”, vừa qua, các cột điện, tủ điện trên địa bàn huyện Hương Sơn, Cẩm Xuyên đã được “khoác tấm áo mới” khi những tờ rao vặt, quảng cáo đã được thay bằng những hình vẽ tuyên truyền với các nội dung “tiết kiệm điện” hay “bảo vệ môi trường”... Đây là tác phẩm của các đoàn viên thanh niên nơi đây.

Các cột điện được khoác “tấm áo mới” dễ nhìn hơn.

Không thể phủ nhận cách làm sáng tạo này đã phần nào giúp tăng thêm vẻ đẹp cho cảnh quan đô thị, kêu gọi ý thức của mọi người dân bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc trang trí đang là tự phát, tiềm ẩn các vụ tai nạn điện.

Mỗi tủ điện, cột điện đều có biển cảnh báo nhưng những kẻ dán trộm vẫn bất chấp.

Liên quan tới vấn đề này, Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh Nguyễn Phúc Phong cho biết: Để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện việc trang trí cột điện, tủ điện, Điện lực Hà Tĩnh đã yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình an toàn điện. Theo đó, các công việc (sơn, vẽ hoa, trang trí lên các cột điện, tủ điện) phải có sự giám sát trực tiếp của đơn vị quản lý vận hành hệ thống lưới điện trên địa bàn.

Ông Phong còn cho rằng: các nhân viên đơn vị công tác không có chuyên môn về điện (không có thẻ an toàn điện) phải được phổ biến về an toàn điện phù hợp với công việc trước khi được giao việc trang trí và lập phụ lục danh sách đính kèm phiếu công tác, lệnh công tác.

Trước khi bắt đầu công việc phải thử hết điện các vị trí, đặc biệt là các kết cấu kim loại; không tự ý mở các tủ điện, trèo lên cột điện; không vẽ, dán tranh, ảnh…, che khuất các biển báo.

Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành phải giám sát an toàn các cá nhân tham gia hỗ trợ, đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn trong khi làm việc.

Văn Đức