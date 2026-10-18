Thủ tướng dự thảo luận tổ với các đoàn ĐBQH Hà Tĩnh, Hải Phòng, Lạng Sơn

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh điều hành phiên thảo luận.

Chiều 18/10, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh, tổ thảo luận số 3 (gồm Đoàn ĐBQH các địa phương: Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh) tiếp tục cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe. Tham dự buổi thảo luận có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Hưng - Thủ tướng Chính phủ, Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng; Phạm Gia Túc - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tại phiên thảo luận chiều 18/10.

Tháo gỡ điểm nghẽn thực thi, tạo động lực tăng trưởng bền vững

Đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2026, đại biểu Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh các địa phương phải triển khai đồng thời nhiều chủ trương, nghị quyết và nhiệm vụ quan trọng. Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ có nhiều đổi mới, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, xử lý những vấn đề tồn đọng, khơi thông nguồn lực phát triển.

Đại biểu Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu thảo luận.

Để hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2026 và thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2027, đại biểu đề nghị Chính phủ phân tích sâu các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Đồng thời, có giải pháp nâng cao chất lượng, tính bền vững của tăng trưởng, giảm áp lực chi phí đầu vào và hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, cần phân loại rõ nguyên nhân chậm trễ do thể chế, thủ tục hay năng lực chủ đầu tư để có giải pháp khắc phục phù hợp, đẩy nhanh phân bổ vốn. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp cần gắn phân cấp, phân quyền với bảo đảm biên chế, kinh phí và đội ngũ cán bộ có chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.

Về mục tiêu tăng trưởng năm 2027, đại biểu đề nghị làm rõ các điều kiện bảo đảm tính khả thi, chú trọng kiểm soát rủi ro, điều hành lãi suất phù hợp, kiểm soát giá xăng dầu, vật liệu xây dựng và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, rà soát tổng thể các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn liên quan đến phân cấp, phân quyền; kịp thời sửa đổi quy định chồng chéo, cắt giảm TTHC không cần thiết, tháo gỡ khó khăn trong giải ngân và thụ hưởng chính sách tại địa phương. Đặc biệt, cần xác định rõ cơ quan đầu mối và thời hạn xử lý các kiến nghị, bảo đảm các giải pháp tháo gỡ được triển khai đồng bộ, thực chất trên phạm vi cả nước.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026, dự kiến kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu giữ vững vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương; bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và đầu tư các công trình, dự án trọng điểm quốc gia; đồng thời tiếp tục hỗ trợ các địa phương khó khăn. Thủ tướng đề nghị nâng cao hiệu quả phân bổ, sử dụng ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đánh giá khách quan nguyên nhân chậm giải ngân để có giải pháp xử lý phù hợp; gắn phân cấp, phân quyền với nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu. Cùng với đó, kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, bền vững trong năm 2027.

Nâng cao chất lượng dự toán, bảo đảm hiệu quả phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước

Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, các ĐBQH ghi nhận nỗ lực của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành thu, chi ngân sách, bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Các đại biểu đề nghị rà soát, xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2027 sát với kết quả thực hiện năm 2026 và dự báo tăng trưởng kinh tế; theo dõi chặt chẽ các nguồn thu, nhất là thu tiền sử dụng đất và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, để có giải pháp điều hành phù hợp. Đồng thời, cần làm rõ khả năng giải ngân đối với các khoản chi dự kiến vượt dự toán, khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, đấu thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu đề nghị tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, bảo đảm nguồn lực cho an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm. Đối với phương án phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, đề nghị làm rõ căn cứ, tiêu chí xác định tỷ lệ phân chia, đánh giá đầy đủ tác động đến mức điều tiết và số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho các địa phương. Đồng thời, cần có giải pháp bảo đảm tính khả thi của phương án huy động vốn, kiểm soát bội chi và các rủi ro tài chính, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2027.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) tham gia ý kiến.

Đại biểu Bùi Thị Quỳnh Thơ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội (Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh) đề nghị điều chỉnh cơ cấu thu ngân sách theo hướng tăng tỷ trọng thu ngân sách trung ương, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đầu tư các công trình trọng điểm và điều tiết, hỗ trợ các địa phương có nguồn thu thấp. Đối với phương án phân chia các khoản thu theo 4 nhóm địa phương, đại biểu đề nghị cân nhắc tách nhóm 4 thành 2 nhóm do điều kiện giữa các địa phương có sự khác nhau; việc xác định tỷ lệ phân chia cần căn cứ vào thực trạng thu ngân sách và khả năng cân đối của từng địa phương. Đồng thời, đề nghị Chính phủ rà soát, sáp nhập, giải thể các quỹ tài chính ngoài ngân sách có nhiệm vụ trùng lặp, hoạt động kém hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ việc đề xuất thành lập các quỹ mới trong quá trình xây dựng luật, bảo đảm không đặt ra thêm các khoản phụ thu.

Đối với việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, đại biểu đề nghị rà soát, hướng dẫn cụ thể việc xác nhận kết quả thực hiện đối với các kiến nghị liên quan đến ngân sách cấp huyện trước đây đã được chuyển giao về ngân sách cấp tỉnh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời nghiên cứu phương án xử lý đối với các kiến nghị liên quan đến doanh nghiệp đã giải thể, ngừng hoạt động hoặc không còn khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính.