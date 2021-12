Campuchia: Số ca nhiễm mới COVID-19 vẫn ở mức thấp sau khi phát hiện ca mắc biến thể Omicron

Campuchia vẫn duy trì xu hướng giảm về số ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày khi hôm nay chỉ báo cáo thêm 8 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo báo Khmer Times, hơn 90% vaccine ngừa COVID-19 ở Campuchia là mua hoặc được viện trợ từ Trung Quốc. (Trong ảnh: Vaccine ngừa COVID-19 của Sinovac (Trung Quốc) được chuyển đến sân bay quốc tế Phnom Penh, Campuchia. Nguồn: AKP)

Điều đáng nói là chỉ một ngày trước đó, Bộ Y tế Campuchia thông báo, nước này phát hiện ca đầu tiên mắc biến thể Omicron. Người bệnh là một phụ nữ 23 tuổi, đi từ Ghana, quá cảnh Dubai, Thái Lan trước khi trở về Campuchia ngày 12/12. Hiện cơ quan y tế Campuchia đã thực hiện các biện pháp y tế theo quy định với người này.

Biến thể Omicron được phát hiện đầu tiên tại Botswana vào ngày 11/11 và được Nam Phi báo cáo với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 24/11. WHO đã xếp Omicron vào danh sách biến chủng đáng lo ngại do có tới hơn 50 đột biến. Tuy nhiên, đến nay chưa có dữ liệu chính xác về mức độ lây lan hay độc lực của biến thể Omicron.

Theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, tính đến nay, khoảng 77 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ghi nhận ca mắc biến thể Omicron. Ông Ghebreyesus cho rằng, biến thể có thể đã lan rộng đến hầu hết các quốc gia mà không bị phát hiện “với tốc độ chưa từng thấy” ở bất kỳ biến thể nào của SARS-CoV-2.

Hiện, số ca mắc COVID-19 tại Campuchia kể từ đầu dịch đến nay là 120.390 ca. Cũng trong hôm nay, Campuchia ghi nhận thêm 3 ca tử vong do COVID-19, nâng số trường hợp không qua khỏi vì dịch bệnh này lên 2.995 ca. Số bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị là 642 trường hợp.

Campuchia trước đó dỡ bỏ lệnh cấm du khách tới từ 10 quốc gia châu Phi gồm Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibia, Nam Phi, Zimbabwe, Malawi, Angola và Zambia để ngăn biến chủng Omicron. Tuy vậy, du khách tới từ 10 quốc gia trên cũng như những người từng tới các nước này trong vòng 2 tuần cần phải được xét nghiệm nhanh COVID-19 ngay khi tới Campuchia. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, du khách vẫn cần phải cách ly 7 ngày và làm xét nghiệm RT-PCR vào ngày cách ly thứ 6 trước khi được tự do đi lại.

Theo báo Khmer Times, tính đến nay, Campuchia đã nhận được tổng cộng 40 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Trong số đó, hơn 90% là mua hoặc được viện trợ từ Trung Quốc.

Tính đến ngày 13/12, hơn 80,01% dân số trong độ tuổi tiêm chủng ở Campuchia đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. 3,83% dân số tiêm 1 mũi. Campuchia kêu gọi người dân tiêm chủng đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định phòng dịch COVID-19.

Phương Đặng

(Theo Khmer Times)