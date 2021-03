Cận cảnh quá trình giải cứu tàu chắn ngang kênh Suez

Sáng nay (29/3), các đội cứu hộ của Ai Cập đã giải cứu thành công tàu Ever Given bị mắc kẹt ở kênh đào Suez gần một tuần. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời điểm nào kênh đào này sẽ được nối lại hoạt động giao thông.

VIDEO: Quá trình giải cứu tàu Ever Given diễn ra xuyên đêm

Theo ông Osama Rabie, người đứng đầu Cơ quan Quản lý kênh đào Suez (SCA), nỗ lực cứu Ever Given bằng tàu kéo đã thành công trong việc di chuyển phần trước và sau của tàu, giúp con tàu nổi lại một phần. “Hướng của con tàu đã được điều chỉnh lại tới 80%. Đuôi tàu đã di chuyển cách bờ 102m so với vị trí của cách bờ 4m trước đó”, ông Rabie nói.

Bức ảnh được chụp từ một tàu lai dắt vào sáng nay cho thấy tàu Ever Given đã nằm thẳng hàng đáng kể so với con kênh, mặc dù vẫn chưa rõ sẽ mất bao lâu để mở lại hoàn toàn hoạt động giao thông trên kênh đào Suez.

Dữ liệu từ vệ tinh vào sáng sớm nay cho thấy tàu Ever Given đã được “nắn” lại, dọc theo kênh đào thay vì chắn ngang như trước. Con tàu được bao quanh bởi một đội tàu lai dắt, đuôi tàu không còn chặn toàn bộ tuyến đường vận chuyển qua kênh.

Các hoạt động giải cứu được tiến hành vào ban đêm nhằm tận dụng thủy triều lên đã giúp tái nổi thành công tàu Ever Given. Giá dầu thô giảm sau khi có tin con tàu được giải cứu, với giá dầu thô Brent giảm một USD/thùng, xuống còn 63,67 USD/thùng.

Con tàu nặng 220.000 tấn đã chặn đứng hoàn toàn hoạt động giao thông vận tải trên kênh đào Suez trong gần một tuần qua.

Tàu Ever Given trong một bức ảnh được chụp từ xa vào sáng nay, sau khi được giải cứu thành công.

Trước đó, các quan chức đã tính đến phương án dỡ bỏ một phần trong số 18.300 container trên tàu để hạ tải.

Container chất cao trên tàu Ever Given.

Trong bức ảnh chụp hôm qua (28/3/2021), tàu Ever Given vẫn chặn ngang kênh Suez.

Bức ảnh chụp từ cửa sổ của một chiếc máy bay thương mại hôm 27/3/2021 cho thấy, những con tàu nằm chờ ở vịnh Suez để băng qua kênh đào Suez khi tàu Ever Given vẫn bị mắc kẹt giữa kênh đào. Sự cố của tàu Ever Given đã khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn. Mỗi ngày có khoảng 50 chuyến vận tải đi qua dòng kênh này, vận chuyển khoảng 12% giá trị thương mại toàn cầu.

Phương Đặng

(Theo Daily Mail)