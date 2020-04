Cập nhật Covid-19: Thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc, Mỹ chưa qua đỉnh dịch

Thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc Covid-19 và 153.950 ca tử vong. Trong đó Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu về số ca tử vong.

Theo dữ liệu của Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 18/4, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 2.247.133 trường hợp, trong đó 153.950 trường hợp tử vong. Số ca phục hồi là 569.998. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Số người mắc COVID-19 tại Nga tăng đột biến. (Ảnh: TASS).

Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 30.727 ca mắc và 2.342 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 708.297 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 36.959 trường hợp.

Thống đốc bang Mississippi Tate Reeves đã gia hạn sắc lệnh buộc phải ở trong nhà thêm một tuần nữa để tiếp tục “làm phẳng đường cong” số ca mắc Covid-19. Sắc lệnh này dự kiến hết hiệu lực vào ngày 20/4, nhưng sẽ được kéo dài đến ngày 27/4. Còn Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết, tất cả các sự kiện tại thành phố này sẽ bị hoãn trong tháng 5.

Tổng thống Donald Trump ngày 17/4 cho biết một số bang của Mỹ có thể bắt đầu quá trình mở cửa lại nền kinh tế từ 1/5 tới, nhưng cụ thể việc mở cửa trở lại vào lúc nào, ở mức độ ra sao sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của thống đốc các bang. Theo Hiệp hội các bệnh truyền nhiễm Mỹ (IDSA), nước này cần tăng cường xét nghiệm một cách hiệu quả và chủ động trước khi mở cửa trở lại.

Tại châu Âu , nhìn chung tình hình dịch Covid-19 đang có xu hướng giảm khi các quốc gia ghi nhận số ca tử vong dưới mốc 1.000. Ở một số nước như Italy và Tây Ban Nha sau thời gian lên đến đỉnh, dịch bệnh đang diễn biến chậm lại.

Tại Tây Ban Nha , số ca mắc Covid-19 gần đã lên tới 190.839 sau khi nước này ghi nhận thêm 5.891 trường hợp trong ngày 17/4. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 20.002 sau khi ghi nhận thêm 687 trường hợp.

Italy ghi nhận thêm 3.493 ca mắc mới và 575 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại nước này hiện tại là 172.434 trong đó có 22.745 ca tử vong. Số ca tử vong tại Italy hiện đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ. Để ngăn chặn dịch bệnh, nước này đã gia hạn phong tỏa toàn quốc đến ngày 3/5.

Số ca mắc Covid-19 tại Đức là 141.397 trường hợp. Cụ thể, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 3.699 ca mắc mới và 300 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 ở nước này lên 4.352. Ngày 17/4, tại cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn cho biết, sau 4 tuần áp dụng các biện pháp ứng phó, Đức đã thành công trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch.

Trong bộ dữ liệu mới được công bố, Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức cho biết, khả năng sinh sản của virus SARS-CoV-2 đã giảm xuống dưới mức R01 tại quốc gia này. Điều này đồng nghĩa với việc 1 người mắc Covid-19 trung bình lây nhiễm cho ít hơn 1 người khác. Chỉ số R cho biết số người trung bình sẽ bị lây từ một người nhiễm bệnh. Và chỉ số này ở Đức là 0,7. Đây là một tín hiệu đáng mứng, song Thủ tướng Merkel cũng cảnh báo nếu chỉ số này tăng trở lại mức 1,1, hệ thống y tế của Đức có thể bị áp đảo trong vài tháng tới.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp tính đến hết ngày 17/4 là 147.969 sau khi ghi nhận thêm 1.909 ca mắc mới trong ngày. Số ca tử vong trong ngày ghi nhận là 761 nâng tổng số ca tử vong lên 18.681. Chính phủ Pháp tuyên bố sẽ thưởng cho các nhân viên y tế để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19. Các nhân viện tại bệnh viện sẽ được nhận 500 euro và những người làm việc trực tiếp tại các khu vực bị ảnh hưởng của virus SARS-CoV-2 sẽ nhận được 1.500 euro.

Trong 24h qua, nước Anh có 847 bệnh nhân tử vong. Tổng cộng, số người thiệt mạng vì Covid-19 tại Anh đã lên 14.576 tới người, cao thứ 5 thế giới. Số ca mắc mới là 5.599 và tổng cộng đã có trên 108.692 người nhiễm bệnh. Thị trưởng thành phố London, ông Sadiq Khan đã kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng và trong các cửa hàng.

Tại Iran , số ca mắc Covid-19 tại nước này đã lên tới 79.494 sau khi ghi nhận thêm 1.499 trường hợp trong ngày 15/4. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 4.958 trường hợp. Tình hình tại Iran đặc biệt nghiêm trọng do nền kinh tế của nước này đang bị suy yếu, 1 phần là do các biện pháp trừng phạt của Mỹ và sự thiếu hụt vật tư y tế. Iran hối thúc Quỹ Tiến tệ Quốc tế cho vay 5 tỷ USD để giúp quốc gia này đối phó với dịch Covid-19.

Nga ghi nhận thêm 4.070 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là số người nhiễm bệnh cao kỷ lục trong 1 ngày tại Nga, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở Nga lên 32.008 trường hợp, trong đó có 273 ca tử vong. Số ca nhiễm mới ở Nga bắt đầu tăng vọt kể từ cuối tháng 3. Nga đang thực hiện các biện pháp kiểm dịch trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của dịch bệnh này như kéo dài ngày nghỉ được trả lương đến ngày 30/4 để khuyến khích mọi người ở nhà.

Trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 tại nhiều nước châu Á có diễn biến phức tạp.

Hàn Quốc hiện ghi nhận 22 ca mắc mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc lên 10.653 ca, trong đó có 230 ca tử vong. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, 2,1% số bệnh nhân hồi phục tại nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sau khi được kiểm tra lại. Hiện, vấn đề đang được chính phủ xem xét.

Còn tại Nhật Bản hiện đã có tổng số 9.787 ca mắc, trong đó có 556 người tử vong. NHK dẫn thông báo từ Bộ Y tế Nhật Bản cho biết, sẽ có hơn 400.000 người tử vong do Covid-19 tại nước này nếu Nhật Bản không siết chặn các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh. Báo cáo cũng cho biết, khoảng 850.000 bệnh nhân có thể cần máy thở.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc đại lục là 82.692, trong đó có 4.632 người tử vong. Hôm 17/4, Trung Quốc đã đính chính số liệu, tăng thêm 1.290 ca tử vong. Trung Quốc đại lục là nơi đầu tiên trên thế giới bùng phát dịch Covid-19 nhưng giờ đã không còn là tâm dịch của thế giới. Tuy nhiên, sau 1 thời gian trầm lắng, nước này đã bắt đầu cảnh báo về nguy cơ “làn sóng thứ 2” dịch Covid-19 khi số ca nội địa và ngoại nhập bắt đầu gia tăng.

Tại khu vực Đông Nam Á , 2 nước hiện có số ca mắc bệnh Covid-19 gần ở mức 6.000 người là Indonesia, Philippines trong khi đó, Singapore và Malaysia cũng vượt mốc 5.000 người. Indonesia vẫn là nước có số trường hợp tử vong cao nhất khu vực với 520 ca. Thái Lan hiện có 2.700 ca nhiễm, 47 ca tử vong./.

Theo Hồng Anh/VOV.VN