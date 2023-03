Khoảng 10 triệu trẻ em châu Phi đang cần hỗ trợ nhân đạo

Trẻ em sống tại các nước Burkina Faso, Mali và Niger này đang bị cuốn vào vòng xoáy xung đột vũ trang khi trở thành nạn nhân trong các vụ đụng độ quân sự, thậm chí là mục tiêu của các nhóm vũ trang.

(Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Khoảng 10 triệu trẻ em tại các nước Burkina Faso, Mali và Niger đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng và cần đến hỗ trợ nhân đạo, trong bối cảnh bạo lực tại các nước này có xu hướng gia tăng.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết con số này cao gấp đôi so với năm 2020, trong khi hơn 4 triệu trẻ em khác ở các nước láng giềng Tây Phi đang gặp nguy hiểm do ảnh hưởng từ xung đột giữa các nhóm vũ trang và lực lượng an ninh.

Giám đốc khu vực Tây và Trung Phi của UNICEF, bà Marie-Pierre Poirier, cho biết trẻ em sống tại các khu vực này đang bị cuốn vào vòng xoáy xung đột vũ trang khi trở thành nạn nhân trong các vụ đụng độ quân sự, thậm chí là mục tiêu của các nhóm vũ trang.

Theo bà Poirier, năm 2022 ghi nhận tình trạng bạo lực nghiêm trọng đối với trẻ em khu vực trung tâm Sahel, theo đó kêu gọi các bên tham gia xung đột khẩn trương ngừng các cuộc tấn công vào trẻ em, cũng như trường học, trung tâm y tế và nhà ở.

UNICEF cho biết bạo lực đang lan rộng từ trung tâm Sahel đến các khu vực phía Bắc của Benin, Côte d"Ivoire, Ghana và Togo, là những cộng đồng ở vùng xa xôi - nơi trẻ em rất ít được tiếp cận với các dịch vụ và ít được bảo vệ.

UNICEF đã kêu gọi tài trợ 391 triệu USD nhằm hỗ trợ nhân đạo cho khu vực trung tâm Sahel, song đến nay chỉ huy động được 1/3 mức mà mục tiêu đề ra.

Năm 2023, UNICEF đặt mục tiêu huy động 473,8 triệu USD cho kế hoạch ứng phó nhân đạo ở trung tâm Sahel và các quốc gia ven biển lân cận.

Theo bà Poirier, đầu tư dài hạn cho khu vực này là cần thiết để chống lại khủng hoảng, thúc đẩy “sự gắn kết xã hội, phát triển bền vững và tương lai tốt đẹp hơn cho trẻ em”.

Theo Vietnam+