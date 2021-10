Lào có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong hơn 2 tháng

Thông báo ra ngày 30/10 của Bộ Y tế Lào cho biết, trong 24 giờ qua, nước này có 858 ca mắc mới COVID-19, trong đó chỉ có 2 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn lại là ca cộng đồng.

Người dân Lào đi tiêm vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh: Vientiane Times)

Đây là số ca mắc mới COVID-19 theo ngày cao nhất tại Lào trong hơn 2 tháng qua. Các tỉnh có số ca nhiễm cao gồm: Thủ đô Vientiane (361 ca cộng đồng); tỉnh Luang Namtha (155 ca cộng đồng); tỉnh Vientiane (136 ca cộng đồng); tỉnh Luang Prabang (67 ca cộng đồng); tỉnh Bokeo (67 ca cộng đồng)...

Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Lào hiện đã lên đến 39.586 trường hợp, 32.852 người đã được chữa khỏi, 62 người tử vong, 6.672 người đang tiếp tục được điều trị.

Đáng chú ý, số ca tử vong do COVID-19 tại Lào tăng cao trong tháng này. Nếu như tính từ thời điểm dịch bùng phát tại Lào vào tháng 3/2020 đến ngày 30/9/2021, tổng số ca tử vong do nCoV tại nước này chỉ là 18 ca thì chỉ trong 30 ngày của tháng 10/2021, đã có thêm 44 ca tử vong do dịch bệnh này.

Tình hình dịch COVID-19 tại 2 tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh là Khammuan và Bolikhamxay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong ngày 30/10, tỉnh Khammuan phát hiện thêm 15 ca nhiễm mới đều là lây nhiễm trong cộng đồng. 1 ngày trước đó, tỉnh này phát hiện 7 ca lây nhiễm cộng đồng. Còn trong ngày 28/10, Khammuan phát hiện 30 ca nhiễm mới cũng đều là lây nhiễm trong cộng đồng.

Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Khammuan là 3.448 ca, là vùng dịch lớn thứ 4 ở Lào sau tỉnh Savannakhet, Thủ đô Vientiane và tỉnh Champassak.

Trong khi đó, tỉnh láng giềng Bolikhamxay hôm nay phát hiện thêm 12 ca nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Bolikhamxay kể từ đầu dịch là 496 ca.

Theo báo Vientiane Times, Lào vẫn chưa có kế hoạch mở cửa biên giới trở lại đối với du khách nước ngoài đã tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Ưu tiên hiện nay của Lào là đến cuối năm nay nước này phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ cho ít nhất 50% dân số.

Theo Trung tâm Thông tin Y tế Giáo dục Sức khỏe (Bộ Y tế Lào), tính đến ngày 29/10, có 44,78 % dân số Lào đã được tiêm một liều vaccine ngừa COVID và 38,38 % đã hoàn thành tiêm chủng.

Phương Đặng

(Theo Vientiane Times, Lao National Radio)