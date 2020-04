Năm 2020 sẽ nóng kỷ lục trên toàn cầu

Năm nay dự báo sẽ là một trong những năm nóng kỷ lục trên toàn cầu. Đây là dự báo của cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh (Met office).

Nhiệt độ toàn cầu có thể tăng 1,1 độ C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp. Tại Việt Nam, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc Gia, những tháng hè sắp tới, cả nước sẽ nóng hơn thông thường từ 0,5 - 1 độ C. Trong đó, Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng vào nửa cuối tháng 4 đến nửa đầu tháng 5.

Tây Bắc Bộ, các đợt nắng nóng có khả năng tập trung từ nửa cuối tháng 4 và tháng 5. Còn Đông Bắc Bộ sẽ nắng nóng vào tháng 5 và 6. Bắc và Trung Trung Bộ là khu vực có nắng nóng kéo dài nhất, từ tháng 4 - 8.

