Nga đưa thêm 32 người New Zealand vào danh sách cấm nhập cảnh

Để đối phó với các lệnh trừng phạt của Chính phủ New Zealand, vốn áp dụng đối với ngày càng nhiều công dân Nga... Nga đã thêm 32 người New Zealand vào danh sách đen của quốc gia.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Sherementyevo (Moskva). (Ảnh minh họa: Hồng Quân/TTXVN)

Ngày 30/7, Bộ Ngoại giao Nga thông báo nước này quyết định áp đặt trừng phạt đối với 32 quan chức và nhà báo New Zealand trong động thái trả đũa.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Để đối phó với các lệnh trừng phạt của Chính phủ New Zealand, vốn áp dụng đối với ngày càng nhiều công dân Nga... thêm 32 người New Zealand đã được thêm vào danh sách đen của quốc gia”.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, nước này áp đặt trừng phạt đối với người đứng đầu các khu vực tự trị, cơ quan thực thi pháp luật và nhà báo - những cá nhân “tạo ra một chương trình nghị sự bài Nga”. Theo đó, những người này bị cấm nhập cảnh vào Nga vô thời hạn.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết thêm danh sách này có thể được mở rộng trong tương lai.

Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, New Zealand đã nhiều lần đưa ra các biện phát trừng phạt tài chính và cấm đi lại đối với các tổ chức và cá nhân của Nga, bao gồm lệnh cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với hơn 400 công dân Nga, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin, các thành viên Hội đồng An ninh liên bang, Duma Quốc gia và mới nhất là Hội đồng Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, New Zealand cấm giao dịch tài chính đối với một số ngân hàng của Nga và đóng băng tài sản của các ngân hàng này.

Ngoài ra, nước này đang áp dụng mức thuế 35% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Nga và cấm xuất khẩu sang Nga một số sản phẩm có liên quan đến các ngành công nghiệp chiến lược của Nga.

Đáp trả hành động của New Zealand, hồi tháng 4 vừa qua, phía Nga đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với 130 quan chức New Zealand, bao gồm Thủ tướng Jacinda Ardern, các Bộ trưởng Nội các và thành viên Quốc hội New Zealand.

Theo Thanh Bình (Vietnam+)