Thủ đô Vientiane, Lào tiêu hủy gần 6,6 tạ ma túy

Nhà chức trách thủ đô Vientiane ngày 10/10 đã tiến hành tiêu hủy gần 6,6 tạ ma túy bất hợp pháp bị thu giữ trong các cuộc truy quét tội phạm của cảnh sát trên khắp đất nước.

Quang cảnh buổi tiêu hủy hôm 10/10. (Ảnh: Vientiane Times)

Việc tiêu hủy được diễn ra tại làng Xoknoi, huyện Xaythany, thủ đô Vientiane nhân dịp ngày Quốc gia chống lạm dụng và buôn bán ma túy (12/10).

Tổng cộng gần 660 kg ma túy bao gồm 2,741 kg heroin; 152 kg amphetamine; 484,40 kg cần sa khô; 16 kg tinh thể methamphetamine; 3 kg cocaine; 19 gam thuốc phiện; 8 gam viên nén; 1,633 kg chất bột màu trắng; 173,3 gam chất bột màu đỏ và các loại ma tuý khác cùng 2 lọ hoá chất dạng lỏng đã bị tiêu hủy bằng phương pháp đốt.

Tham dự buổi lễ có ông Sinlavong Khoutphaythoune - Bí thư, Đô trưởng thủ đô Vientiane cùng các quan chức, đại diện các tổ chức quốc tế và đại sứ nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thủ đô Vientiane, Đại tá Soukphachanh Bouddakham cho biết, trong thời gian qua, lực lượng đã triệt phá 951 vụ án liên quan đến ma túy tại thủ đô Vientiane, bắt 1.291 đối tượng, trong đó có 147 phụ nữ. Con số này bao gồm 24 người nước ngoài, trong đó một người là phụ nữ. Đã hoàn thành điều tra 632 vụ trong khi 319 vụ khác vẫn đang được xử lý.

Năm ngoái, số ma túy bất hợp pháp bị tiêu hủy nhân dịp ngày Quốc gia chống lạm dụng và buôn bán ma túy của Lào là 741 kg bao gồm 385,94kg amphetamine; 8 kg cần sa khô; 37 kg methamphetamine tinh thể; 67 kg hóa chất dùng để sản xuất methamphetamine và các chất ma túy khác.

Đại tá Soukphachanh cho biết, lạm dụng ma túy gây ra mối nguy hiểm lớn cho mọi người dân trên thế giới. Tình trạng lạm dụng và buôn bán ma túy đang gia tăng ở nhiều quốc gia, kể cả ở các vùng của Lào, đặc biệt là thủ đô Vientiane.

Tệ nạn ma túy lan rộng gây ảnh hưởng đến mọi người trong xã hội và đe dọa đến an ninh quốc gia và an toàn công cộng. Do đó, chính phủ Lào và các cơ quan chức năng ở Vientiane coi cuộc chiến chống ma túy là nhiệm vụ chính, đồng thời giám sát tích cực và chặt chẽ các hoạt động chống ma túy bất hợp pháp.

