Tổng thống Hàn Quốc tiêm vaccine của AstraZeneca, Tổng thống Nga dùng hàng “nội”

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (23/3) được tiêm mũi đầu tiên trong liệu trình hai mũi vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca.

Tổng thống Moon Jae-in được tiêm vaccine ngừa Covid-19 của AstraZeneca tại thủ đô Seoul sáng nay. (Ảnh: Reuters)

Việc tiêm chủng được thực hiện nhằm chuẩn bị cho chuyến công du đến Anh dự hội nghị thượng đỉnh trực tiếp nhóm 7 nước phát triển công nghiệp hàng đầu (G7) vào tháng 6 tới của ông Moon Jae-in.

Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã mời lãnh đạo Hàn Quốc, Ấn Độ và Australia dự hội nghị thượng đỉnh G7 với tư cách khách mời.

Theo tuyên bố mới ra của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, phu nhân Kim Jung-sook và 9 phụ tá sẽ đi cùng ông Moon Jae-in trong chuyến đi, bao gồm cả Giám đốc An ninh Quốc gia Suh Hoon, cũng đã được tiêm phòng.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), khoảng 680.000 nhân viên chăm sóc sức khỏe có nguy cơ cao nhiễm Covid-19 và những người bị bệnh nặng đã được tiêm phòng kể từ khi chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 bắt đầu tại Hàn Quốc vào cuối tháng 2/2021.

Nhà chức trách Hàn Quốc đặt mục tiêu sẽ tiêm chủng cho gần một phần tư trong 52 triệu dân số vào tháng 6 tới và đạt được miễn dịch cộng đồng vào tháng 11, trong bối cảnh nước này đang trải qua đợt bùng phá thứ ba dịch Covid-19.

Theo KDCA, tính đến ngày 22/3, Hàn Quốc đã ghi nhận 99.421 ca nhiễm, với 1.704 ca tử vong vì nCoV.

Trong một diễn biến khác, theo hãng tin TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố ý định sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 vào hôm nay.

“Tiêm chủng là lựa chọn tự nguyện của mỗi người, là quyết định cá nhân của họ. Nhân đây, tôi dự định sẽ thực hiện tiêm vaccine vào ngày mai”, ông Putin nói trong một cuộc họp diễn ra hôm 22/3.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết thêm Tổng thống Putin sẽ sử dụng một trong 3 loại vaccine ngừa Covid-19 do Nga sản xuất và nói thêm việc ông Putin tiêm phòng sẽ không phải là một sự kiện công khai.

Nga đến nay đã phê duyệt 3 loại vaccine ngừa Covid-19 trong nước, bao gồm vaccine Sputnik V - do Viện Gamaleya ở Moscow phát triển; EpiVacCorona do Trung tâm Vector phát triển và Covi-Vac do Trung tâm Chumakov thuộc Viện hàn lâm Khoa học Nga sản xuất.

Phương Đặng

(Theo Reuters, TASS)