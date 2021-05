Trên 90% binh sĩ Ấn Độ đã được tiêm phòng, sẵn sàng ra quân ứng phó Covid-19

Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ cho biết trên 90% trong tổng số 1,5 triệu binh sĩ nước này đã được tiêm đủ hai liều vaccine.

Binh sĩ Ấn Độ chỉnh đội hình đội ngũ sau khi xuống máy bay tại căn cứ không quân ở Leh, vùng Ladakh. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn tờ India Today ngày 19/5, Tướng Manoj Mukund Naravane cho biết công tác tiêm chủng cho lực lượng quân đội vẫn đang diễn ra và tỷ lệ những người đã tiêm đủ hai mũi sẽ sớm đạt 95%.

Quân đội Ấn Độ sẵn sàng tham gia các hoạt động hỗ trợ cho dân thường nhằm ứng phó với làn sóng COVID-19 thứ hai đang hoành hành tại quốc gia. Tướng Naravane nhấn mạnh: “Không có sự khác biệt trong việc huy động cho đại dịch. Điều này xuất phát từ nguyên do từ trước đến nay, chúng tôi vẫn luôn hỗ trợ đối phó với các thiên tai khác. Quân đội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với tất cả các đơn vị”.

Trong những tuần gần đây, tình hình COVID-19 đã trở nên tồi tệ hơn ở Ấn Độ do sự xuất hiện của biến thể virus SARS-CoV-2 mới có khả năng lây lan cao hơn. Ngày 18/5, quốc gia này ghi nhận 4.529 ca tử vong vì COVID-19 – đạt kỷ lục số ca tử vong trong một ngày đối với bất kỳ quốc gia nào khác.

Với trên 25,8 triệu ca mắc COVID-19, Ấn Độ hiện đứng thứ hai trên thế giới về số ca nhiễm, chỉ sau Mỹ.

Tuy nhiên, quân đội Ấn Độ đang chứng kiến tổn thất tối thiểu trong làn sóng đại dịch thứ 2. Một sĩ quan cấp cao giấu tên nói với tờ The Times of India ngày 20/5 rằng số lượng binh sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2 trong năm nay ít hơn nhiều so với năm ngoái.

Theo nguồn tin trên, tính từ đầu năm cho đến nay, Lục quân, Không quân và Hải quân Ấn Độ đã ghi nhận khoảng 52.000 ca mắc COVID-19 và 140 trường hợp tử vong. Phần lớn các ca mắc biểu hiện triệu chứng nhẹ, còn các tử vong đều có sẵn các bệnh lý nền nghiêm trọng khác như ung thư hoặc tiểu đường.

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên 850.000 binh sĩ Nga đã tự nguyện tiêm ít nhất 1 mỗi vaccine Sputnik V. Trong khi đó, trên 723.000 binh sĩ Mỹ cũng đã hoàn thành tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19.

Lầu Năm Góc đã phát động một chiến dịch đẩy mạnh công tác tiêm chủng trong quân đội nhưng số người từ chối tiêm vẫn khá cao. Tỷ lệ từ chối chính thức được cho là vào khoảng 33%, song theo một báo cáo của CNN hồi đầu năm nay, con số thực tế có thể lên tới 50%.

Theo Báo Tin tức