Việt Nam đề cao vai trò của pháp lý trong giải quyết bạo lực trên mạng

Tham tán Công sứ Nguyễn Phương Trà nhấn mạnh cần phát triển các chương trình giáo dục truyền thông nhằm cung cấp cho người sử dụng các kỹ năng kiểm định nội dung và thông tin đăng trên mạng.

Ngày 28/10, Kenya, nước Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tháng 10/2021, đã tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria về chủ đề “Giải quyết và chống kích động hận thù, bạo lực trên mạng xã hội ."

Đại diện của 15 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, năm nước sẽ đảm nhiệm vị trí không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc từ tháng 1/2022 và đại diện Ban Thư ký Liên hợp quốc, cùng một số công ty công nghệ thông tin hàng đầu thế giới đã tham dự.

Tại cuộc họp, các nước chia sẻ quan ngại về việc các phương tiện truyền thông xã hội đang bị lạm dụng để kích động thù địch , bạo lực, đe dọa hòa bình và an ninh quốc gia và quốc tế.

Để chống lại các thách thức này, các nước nhấn mạnh chính phủ phải có trách nhiệm chính, song các công ty công nghệ và truyền thông xã hội cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngăn ngừa, giảm thiểu tác động.

Ngoài ra, các nước cũng đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các nước và các tổ chức quốc tế, các công ty công nghệ trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại cuộc họp, Tham tán Công sứ, Phó Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc Nguyễn Phương Trà nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức về tác động của sự kích động hận thù đối với xã hội. Theo đó, cần phát triển các chương trình giáo dục truyền thông nhằm cung cấp cho người sử dụng các kỹ năng kiểm định nội dung và thông tin đăng trên mạng.

Đại diện Việt Nam cũng cho rằng ngoài việc phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ như nghèo đói, bất bình đẳng và công bằng, đảm bảo quản trị minh bạch và pháp quyền minh bạch, các nước cần rà soát và xây dựng các khuôn khổ pháp lý và chính sách về chống sự kích động hận thù, tăng cường đoàn kết dân tộc thông qua đối thoại và hòa giải bao trùm.

Bên cạnh đó, các công ty công nghệ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội và các cá nhân cũng phải có nghĩa vụ trong việc ngăn chặn và giảm thiểu các nguy cơ kích động hận thù trên mạng.

Về vấn đề hợp tác quốc tế, Đại diện Việt Nam cho rằng Liên hợp quốc cần tăng cường quan hệ đối tác với tất cả các bên liên quan, trong đó có các chính phủ, các tổ chức khu vực và quốc tế, khu vực tư nhân và các bên liên quan khác trong lĩnh vực này.

Đại diện Việt Nam cho biết Việt Nam luôn coi con người là trung tâm của sự phát triển và nhất quán theo đuổi chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và tương trợ vì sự tiến bộ chung. Mọi hành vi phân biệt đối xử, kích động hận thù và bạo lực đều bị nghiêm cấm ở Việt Nam.

Họp theo thể thức Arria là hình thức họp không chính thức của Hội đồng Bảo an an nhằm thảo luận về các vấn đề quan trọng, mới nổi, có sự tham dự của các nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng như các nước thành viên Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế./.

