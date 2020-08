WHO hi vọng có thể chấm dứt dịch Covid-19 trong chưa đầy 2 năm

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 21/8 cho biết, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc này hi vọng thế giới sẽ không mất tới 2 năm để kiểm soát được cuộc khủng hoảng do Covid-19.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: Global mail

Theo ông, dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã phải mất tới 2 năm mới chấm dứt. Tuy nhiên hiện nay, chúng ta có công nghệ và kiến thức để ngăn chặn dịch bệnh.

“Khi thế giới ngày một kết nối hơn, virus tất nhiên sẽ lây lan nhanh hơn. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng có công nghệ và kiến thức để ngăn chặn nó. Đặc biệt nếu chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực và với sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết toàn cầu, tận dụng tối đa các công cụ sẵn có và các công cụ bổ sung như vắc-xin, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể hoàn toàn chấm dứt được dịch bệnh trong thời gian ngắn hơn so với dịch cúm năm 1918”, ông Ghebreyesus nói.

Theo thống kê mới nhất của hãng tin Reuters, dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 tới nay đã làm hơn 22,8 triệu người mắc bệnh, trong đó hơn 793.000 người đã tử vong.

Trong bối cảnh có những lo ngại về sự xuất hiện các biến thể nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 tại nhiều quốc gia trên thế giới, chuyên gia dịch tễ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Maria Van Kerkhove cùng ngày cho biết, vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn nữa về tác động của các biến chủng. Theo bà, một nhóm công tác đặc biệt đã được thành lập nhằm xác định, cũng như giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về các biến chủng và cách chúng hoạt động./.

Theo Thu Hoài/VOV