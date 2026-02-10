Gia tăng tình trạng shipper vi phạm giao thông dịp cận Tết ở Hà Tĩnh

Xe máy va chạm nhau, 3 người thương vong 08/02/2026 07:01 Vụ tại nạn xẩy ra vào hồi 21 giờ phút ngày 7/2/2025, tại khu vực ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 281 và đường liên thôn Yên – Liên Sơn, xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả nhãn hiệu tại Hà Tĩnh 07/02/2026 16:38 Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán gạo giả nhãn hiệu “Thơm Lài Sữa”, thu giữ gần 5 tấn gạo giả, khởi tố 1 bị can.

Số phận pháp lý của hai kẻ cướp ngân hàng sẽ ra sao? 07/02/2026 12:53 Với số tiền chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng, khung hình phạt các nghi phạm có thể đối diện là 18-20 năm hoặc tù chung thân. Riêng Tài "Đen" còn có thể bị thêm mức án về tội Giết người.

Dùng kéo đâm cha đẻ vì không cho mượn sổ đỏ 07/02/2026 09:50 Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú tại phường Sông Trí, Hà Tĩnh) đã dùng kéo đâm cha đẻ do không được đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để cầm cố lấy tiền trả nợ.

Lập 19 tổ công tác chốt chặn kiểm tra nồng độ cồn 07/02/2026 05:30 Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc liên quan rượu, bia vào dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh đang tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn.

18 ngày truy lùng nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai của hàng trăm cảnh sát 07/02/2026 05:00 Suốt 18 ngày đêm sau vụ cướp chi nhánh Vietcombank, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai, Bộ Công an... đã liên tục rà soát, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất để lần ra nghi phạm.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh phối hợp phòng, chống tội phạm 06/02/2026 21:51 Lễ ký kết nhằm tăng cường phối hợp giữa Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh và lực lượng Công an, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn.

Kế hoạch cướp ngân hàng ở Gia Lai của kẻ giết người trốn truy nã 06/02/2026 12:40 Phạm Anh Tài, từng dùng AK giết người, trốn lệnh truy nã lâu năm, đã bàn bạc với Lê Văn Ân lên kế hoạch cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai rồi lẩn trốn.

Hà Tĩnh: 3 người trong gia đình tử vong nghi do ngạt khí than 06/02/2026 10:59 Ba người trong một gia đình ở xã Hồng Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) được phát hiện tử vong trong phòng, nghi do ngạt khí than.

Đại tướng Lương Tam Quang gửi Thư khen vụ bắt 2 đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai 06/02/2026 08:38 Ngày 5/2/2026, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang gửi Thư khen biểu dương các đơn vị phá thành công vụ cướp ngân hàng Vietcombank Gia Lai, bắt 2 đối tượng, thu giữ nhiều súng.

Đã bắt được nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai 05/02/2026 22:28 Tối 5/2, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận đã bắt giữ nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Vietcombank Trà Bá, phường Hội Phú, hôm 19/1.

Cháy nhà hai tầng, 3 mẹ con tử vong 05/02/2026 07:36 Đám cháy bùng lên tại căn nhà hai tầng trong hẻm đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ (TP Hồ Chí Minh), khiến ba mẹ con tử vong, sáng 5/2.

Khi lính cứu hỏa về gần dân ở các xã miền núi Hà Tĩnh 05/02/2026 05:36 Dù mới thành lập chưa lâu, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Khê đã sớm phát huy hiệu quả, trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy và CNCH trên địa bàn miền núi Hà Tĩnh.

Cảnh sát giao thông đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn từ mùng 1 Tết 03/02/2026 14:15 Trong dịp Tết Nguyên đán, cảnh sát tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như sử dụng rượu, bia và chất ma túy khi lái xe, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường...

"Ma trận" lừa đảo trên không gian mạng dịp cận Tết 03/02/2026 13:30 Trước thực trạng lừa đảo trên không gian mạng gia tăng, thủ đoạn ngày càng tinh vi dịp cận Tết, lực lượng chức năng Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản.

Hà Tĩnh: Nghi nổ bình gas làm cha tử vong, con bị thương 02/02/2026 18:55 Một vụ nổ lớn xảy ra tại khu vực bếp ăn của một gia đình ở xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) đã khiến người cha tử vong, con trai bị thương.

Siết quản lý phương tiện, ngăn tai nạn từ gốc 02/02/2026 18:05 Nhiều vụ cháy xe khách xảy ra trên các tuyến giao thông gần đây đã gây thiệt hại lớn về tài sản, thậm chí cướp đi sinh mạng con người. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong công tác quản lý, kiểm soát an toàn kỹ thuật phương tiện.

Phá đường dây bán thuốc lá điện tử tẩm ma tuý cho học sinh 01/02/2026 17:08 Công an vừa bắt 17 người trong đường dây mua bán trái phép ma túy núp bóng thuốc lá điện tử pod chill, tinh dầu với quảng cáo gian dối "không nghiện".

Lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, ứng phó kịp thời với hỏa hoạn 01/02/2026 09:42 Nhằm xử lý kịp thời sự cố hỏa hoạn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) sẽ thực hiện lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy.

Khởi tố 4 đối tượng “đánh phỏm” ăn tiền ở Cổ Đạm 01/02/2026 07:32 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội đánh bạc tại xã Cổ Đạm vào tối ngày 27/1.

Công an xã Cẩm Duệ liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, sử dụng ma túy 01/02/2026 05:20 Nhờ tăng cường công tác bám nắm địa bàn, Công an xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) đã phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

Cảnh báo tình trạng quấy rối, làm phiền tổng đài 114 01/02/2026 05:00 Gần đây, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Tĩnh nhận nhiều cuộc gọi quấy rối, làm phiền tới tổng đài 114, ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận và xử lý tin báo cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Rủ nhau ra nghĩa trang “phê" ma tuý, 3 đối tượng bị khởi tố 31/01/2026 11:11 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Giao nộp vũ khí, pháo lậu nhận bánh chưng, quà tết 31/01/2026 05:20 Những cách làm sáng tạo theo hướng “mềm hoá” của lực lượng công an xã ở Hà Tĩnh nhằm vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí, giữ vững an ninh trật tự dịp Tết.

Lừa góp vốn mua đất “lướt sóng”, chiếm đoạt 320 triệu đồng 30/01/2026 17:19 Lợi dụng quen biết góp vốn mua đất “lướt sóng”, Lê Thị Hương Giang (SN 1981, trú tại phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã đưa thông tin gian dối, chiếm đoạt 320 triệu đồng của "đối tác".

Xét xử lưu động 2 vụ án về tàng trữ pháo hoa nổ 30/01/2026 14:34 Nhằm tuyên truyền pháp luật về pháo dịp Tết, TAND Khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động 2 vụ án "Tàng trữ hàng cấm".

Phát huy bản đồ số, giữ vững bình yên cơ sở 30/01/2026 09:10 Việc xây dựng và khai thác các bản đồ số chuyên ngành không chỉ là bước tiến về kỹ thuật mà còn góp phần giúp lực lượng Công an Hà Tĩnh bảo đảm tình hình ANTT, trở thành điểm tựa vững chắc cho nhân dân.