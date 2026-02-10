Gia tăng tình trạng shipper vi phạm giao thông dịp cận Tết ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Áp lực đơn hàng tăng cao dịp cận Tết ở Hà Tĩnh khiến tình trạng shipper vi phạm giao thông (chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều) gia tăng.
Những ngày cuối tháng Chạp, khi các kho hàng, cửa hàng online hoạt động hết công suất để kịp giao đơn cho khách, cũng là thời điểm đội ngũ shipper (nhân viên giao hàng) ở Hà Tĩnh bước vào “mùa bận rộn” nhất trong năm.
Trước áp lực để kịp giao đơn hàng dịp cận Tết, các shipper sẵn sàng chất lên xe máy những thùng hàng cồng kềnh, vượt quá kích thước cho phép.
Các thùng hàng “quá cỡ” không chỉ gây khó cho shipper lưu thông trong quá trình di chuyển mà thông tin về biển kiểm soát phương tiện cũng bị che khuất.
Để kịp giao được nhiều đơn hàng, các shipper “sẵn sàng” vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Một trong các hành vi vi phạm thường thấy là vượt đèn đỏ.
Một số shipper còn lắp mái che tự chế cho xe máy. Điều này mang đến sự tiện lợi trước mắt nhưng vi phạm quy định về giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Với hành vi gắn biển số không đúng quy cách, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hoặc biển số không rõ chữ, người đi xe máy cũng sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe...
Để đảm bảo an ninh, an toàn, phòng ngừa tai nạn, nhất là các vụ việc liên quan rượu, bia vào dịp Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh đang tăng cường công tác xử lý vi phạm về nồng độ cồn.
