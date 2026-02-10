Hotline: 02393.693.427
Gia tăng tình trạng shipper vi phạm giao thông dịp cận Tết ở Hà Tĩnh

Văn Đức
(Baohatinh.vn) - Áp lực đơn hàng tăng cao dịp cận Tết ở Hà Tĩnh khiến tình trạng shipper vi phạm giao thông (chở hàng cồng kềnh, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều) gia tăng.

bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-23.jpg
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-20.jpg
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-11.jpg
Những ngày cuối tháng Chạp, khi các kho hàng, cửa hàng online hoạt động hết công suất để kịp giao đơn cho khách, cũng là thời điểm đội ngũ shipper (nhân viên giao hàng) ở Hà Tĩnh bước vào “mùa bận rộn” nhất trong năm.
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-26.jpg
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-9.jpg
Trước áp lực để kịp giao đơn hàng dịp cận Tết, các shipper sẵn sàng chất lên xe máy những thùng hàng cồng kềnh, vượt quá kích thước cho phép.
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-13.jpg
Việc chở hàng cồng kềnh khiến các shipper gần như không thể quan sát hai bên và phía sau mỗi lúc muốn chuyển làn, chuyển hướng di chuyển. Những lúc này, người và phương tiện tham gia giao thông phải chủ động tránh các shipper nếu không muốn xảy ra va chạm.
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-5.jpg
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-7.jpg
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-8.jpg
Các thùng hàng “quá cỡ” không chỉ gây khó cho shipper lưu thông trong quá trình di chuyển mà thông tin về biển kiểm soát phương tiện cũng bị che khuất.
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-14.jpg
Do đó, trong trường hợp không may xảy ra sự cố về giao thông, sẽ rất khó để “truy vết” shipper khi thông tin về biển kiểm soát, thậm chí là chủng loại xe đã bị che khuất.
﻿bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-3.jpg
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-27.jpg
Để kịp giao được nhiều đơn hàng, các shipper “sẵn sàng” vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Một trong các hành vi vi phạm thường thấy là vượt đèn đỏ.
Video: Một nam shipper vượt đèn đỏ, chạy ngược chiều ở ngã tư Nguyễn Du - Xuân Diệu chiều 9/2.
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-24.jpg
Sử dụng điện thoại cũng là vi phạm thường gặp ở các shipper, với lý do để liên hệ, trao đổi với khách nhận hàng.
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-4.jpg
Các shipper cũng thường xuyên chạy ngược chiều để tiện giao hàng cho khách.
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-2.jpg
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong.jpg
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-1.jpg
Một số shipper còn lắp mái che tự chế cho xe máy. Điều này mang đến sự tiện lợi trước mắt nhưng vi phạm quy định về giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-15.jpg
Theo Nghị định 168/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt cho các hành vi vi phạm giao thông đã tăng cao, trong đó, hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe máy từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe; mức phạt tăng nặng lên 10 - 14 triệu đồng nếu gây tai nạn giao thông...
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-12.jpg
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-5.jpg
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-8a.jpg
Với hành vi gắn biển số không đúng quy cách, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hoặc biển số không rõ chữ, người đi xe máy cũng sẽ bị phạt 4 - 6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe...
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-28.jpg
Hành vi vượt đèn đỏ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe; nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên 10 - 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-29.jpg
Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của đội ngũ shipper trong việc lưu thông hàng hóa, giúp người dân thuận tiện hơn mua sắm, nhất là khi nhịp sống ngày càng hối hả. Tuy nhiên, mưu sinh không thể là lý do để biện minh cho việc xem thường luật pháp và tính mạng của cộng đồng.
bqbht_br_shipper-vi-pham-giao-thong-10.jpg
Sự vội vã, tâm lý tranh thủ từng phút để chạy thêm đơn hàng đang vô tình đặt chính bản thân shipper và những người tham gia giao thông khác vào vòng nguy hiểm.

