Gian nan phủ xanh lại những cánh rừng phòng hộ ven biển

Những cánh rừng phòng hộ bị bão tàn phá tại xã Thạch Khê vẫn chưa được thu dọn, trồng dặm.

Xã Lộc Hà có 37 ha rừng phòng hộ ven biển bị đổ gãy, hư hại trong các cơn bão lớn năm ngoái, trong đó nhiều nhất là các thôn Yên Điềm, Thịnh Lộc và Yên Định. Thời gian qua, địa phương đã chỉ đạo, đôn đốc các thôn và người dân ven biển chủ động thu dọn cây đổ, cây chết và các vật cản khác để phục vụ công tác trồng mới. UBND xã cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra thực tế, hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan và ký cam kết về việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc phủ xanh bờ biển vẫn gặp không ít khó khăn, tiến độ trồng mới chậm.

Những cánh rừng phòng hộ tan hoang sau bão ở ven biển xã Lộc Hà.

Chị Phan Thị Hương - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà cho biết: “Tình trạng rừng phi lao phòng hộ chậm phục hồi làm suy giảm chức năng chắn gió, chắn cát, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường; tiềm ẩn nguy cơ cát bay, cát lấn vào khu dân cư, tác động đến đời sống và sản xuất của người dân. Dù công tác phục hồi đã được quan tâm, nhưng do diện tích hư hại lớn, nguồn kinh phí hạn chế, trong khi điều kiện ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió bão, xâm nhập mặn, nắng nóng gay gắt, đất thiếu dinh dưỡng nên việc khôi phục gặp rất nhiều trở ngại”.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân kiểm tra hiện trạng rừng phòng hộ dọc bãi biển huyện Nghi Xuân cũ để xây dựng phương án trồng thay thế.

Để khôi phục các cánh rừng phòng hộ, các địa phương ven biển cũng đã có sự vào cuộc khá kịp thời. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, kết quả vẫn chưa được như mong đợi.

Anh Nguyễn Văn Tân - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Tiên Điền cho hay: “Địa phương chúng tôi có 24 ha bị thiệt hại, nhưng đến thời điểm này mới huy động nguồn xã hội hóa trồng được 24.000 cây phi lao (khoảng 3 ha), số diện tích còn lại chưa được trồng thay thế. Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tuyên truyền, vận động Nhân dân ươm giống, dọn dẹp bãi trồng để khoảng 2 - 3 tháng nữa đồng loạt ra quân trồng rừng, phủ xanh các bãi cát”.

Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân động viên người dân ven biển xã Đan Hải chung tay trồng, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển.

Bão số 5 và số 10 năm ngoái đã khiến gần 87 ha rừng phi lao phòng hộ ở xã Đan Hải bị đổ gãy, bật gốc, làm mất đi “bức tường xanh” bảo vệ các thôn ven biển, khiến người dân không khỏi lo lắng. Ông Lê Văn Bảo ở thôn Hội Tiến (xã Đan Hải) chia sẻ: “Chúng tôi rất bất an khi mùa mưa bão sắp đến mà không còn rừng phi lao che chắn gió bão, triều cường. Điều đáng lo hơn là việc khôi phục rừng phòng hộ phải mất hàng chục năm, trong khi tỷ lệ cây sống chỉ đạt 50 - 70%, nguồn cây giống và kinh phí đều thiếu. Vì vậy, chúng tôi rất mong các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ để sớm khôi phục rừng phòng hộ”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, bão số 5 và bão số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại hơn 1.050 ha rừng ven biển, chủ yếu là phi lao, thông và bạch đàn. Đến nay, nhiều “bức tường xanh” dọc 137 km bờ biển vẫn tan hoang, loang lổ, chưa phát huy được chức năng phòng hộ. Công tác khắc phục còn chậm, chủ yếu dừng ở việc tận thu gỗ và xử lý thực bì để phòng cháy rừng. Diện tích trồng mới chỉ đạt gần 30 ha, chủ yếu mang tính tự phát, manh mún.

Lực lượng kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân kiểm tra tình hình sinh trưởng của phi lao được trồng cách đây 4 tháng trên địa bàn xã Tiên Điền.

Ông Hồ Thế Nam - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với các địa phương rà soát hiện trạng, hướng dẫn người dân chuẩn bị mặt bằng, cây giống và các điều kiện cần thiết để triển khai trồng rừng khi bước vào mùa mưa. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng đã trồng, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình phục hồi rừng phòng hộ”.