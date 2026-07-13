Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Gian nan phủ xanh lại những cánh rừng phòng hộ ven biển

Tiến Dũng - Vũ Bằng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Dù đã có nhiều nỗ lực, song do nhiều nguyên nhân, công tác phục hồi rừng phòng hộ ven biển ở Hà Tĩnh vẫn gặp không ít khó khăn, khiến tiến độ trồng mới còn chậm.

bqbht_br_dsc-5371-copy.jpg
Những cánh rừng phòng hộ bị bão tàn phá tại xã Thạch Khê vẫn chưa được thu dọn, trồng dặm.

Xã Lộc Hà có 37 ha rừng phòng hộ ven biển bị đổ gãy, hư hại trong các cơn bão lớn năm ngoái, trong đó nhiều nhất là các thôn Yên Điềm, Thịnh Lộc và Yên Định. Thời gian qua, địa phương đã chỉ đạo, đôn đốc các thôn và người dân ven biển chủ động thu dọn cây đổ, cây chết và các vật cản khác để phục vụ công tác trồng mới. UBND xã cũng đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tổ chức kiểm tra thực tế, hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan và ký cam kết về việc quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc phủ xanh bờ biển vẫn gặp không ít khó khăn, tiến độ trồng mới chậm.

bqbht_br_dsc-5452-copy.jpg
Những cánh rừng phòng hộ tan hoang sau bão ở ven biển xã Lộc Hà.

Chị Phan Thị Hương - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà cho biết: “Tình trạng rừng phi lao phòng hộ chậm phục hồi làm suy giảm chức năng chắn gió, chắn cát, ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường; tiềm ẩn nguy cơ cát bay, cát lấn vào khu dân cư, tác động đến đời sống và sản xuất của người dân. Dù công tác phục hồi đã được quan tâm, nhưng do diện tích hư hại lớn, nguồn kinh phí hạn chế, trong khi điều kiện ven biển thường xuyên chịu ảnh hưởng của gió bão, xâm nhập mặn, nắng nóng gay gắt, đất thiếu dinh dưỡng nên việc khôi phục gặp rất nhiều trở ngại”.

bqbht_br_dsc-5417-copy.jpg
Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân kiểm tra hiện trạng rừng phòng hộ dọc bãi biển huyện Nghi Xuân cũ để xây dựng phương án trồng thay thế.

Để khôi phục các cánh rừng phòng hộ, các địa phương ven biển cũng đã có sự vào cuộc khá kịp thời. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, kết quả vẫn chưa được như mong đợi.

Anh Nguyễn Văn Tân - chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Tiên Điền cho hay: “Địa phương chúng tôi có 24 ha bị thiệt hại, nhưng đến thời điểm này mới huy động nguồn xã hội hóa trồng được 24.000 cây phi lao (khoảng 3 ha), số diện tích còn lại chưa được trồng thay thế. Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí và tuyên truyền, vận động Nhân dân ươm giống, dọn dẹp bãi trồng để khoảng 2 - 3 tháng nữa đồng loạt ra quân trồng rừng, phủ xanh các bãi cát”.

bqbht_br_dsc-5380-copy.jpg
Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân động viên người dân ven biển xã Đan Hải chung tay trồng, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển.

Bão số 5 và số 10 năm ngoái đã khiến gần 87 ha rừng phi lao phòng hộ ở xã Đan Hải bị đổ gãy, bật gốc, làm mất đi “bức tường xanh” bảo vệ các thôn ven biển, khiến người dân không khỏi lo lắng. Ông Lê Văn Bảo ở thôn Hội Tiến (xã Đan Hải) chia sẻ: “Chúng tôi rất bất an khi mùa mưa bão sắp đến mà không còn rừng phi lao che chắn gió bão, triều cường. Điều đáng lo hơn là việc khôi phục rừng phòng hộ phải mất hàng chục năm, trong khi tỷ lệ cây sống chỉ đạt 50 - 70%, nguồn cây giống và kinh phí đều thiếu. Vì vậy, chúng tôi rất mong các cấp, ngành quan tâm, hỗ trợ để sớm khôi phục rừng phòng hộ”.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh, bão số 5 và bão số 10 năm 2025 đã gây thiệt hại hơn 1.050 ha rừng ven biển, chủ yếu là phi lao, thông và bạch đàn. Đến nay, nhiều “bức tường xanh” dọc 137 km bờ biển vẫn tan hoang, loang lổ, chưa phát huy được chức năng phòng hộ. Công tác khắc phục còn chậm, chủ yếu dừng ở việc tận thu gỗ và xử lý thực bì để phòng cháy rừng. Diện tích trồng mới chỉ đạt gần 30 ha, chủ yếu mang tính tự phát, manh mún.

bqbht_br_dsc-5359-copy.jpg
Lực lượng kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân kiểm tra tình hình sinh trưởng của phi lao được trồng cách đây 4 tháng trên địa bàn xã Tiên Điền.

Ông Hồ Thế Nam - Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hồng Lĩnh - Nghi Xuân cho biết: “Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với các địa phương rà soát hiện trạng, hướng dẫn người dân chuẩn bị mặt bằng, cây giống và các điều kiện cần thiết để triển khai trồng rừng khi bước vào mùa mưa. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng đã trồng, thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình phục hồi rừng phòng hộ”.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, ban quản lý rừng phòng hộ cùng các sở, ngành liên quan huy động tối đa nguồn lực, kịp thời bố trí kinh phí để trồng lại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng bị thiệt hại do thiên tai, trong đó có rừng phi lao ven biển. Việc phục hồi được triển khai theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 7/5/2026 của UBND tỉnh, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, lựa chọn loài cây phù hợp với điều kiện lập địa và gắn với công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ rừng.

Ông Lê Hữu Tuấn - Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh

Tin liên quan

Tags:

#Trồng rừng phòng hộ ven biển gặp khó khăn #Hà Tĩnh gặp khó trong trồng rừng phòng hộ #Rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh #Trồng rừng phi lao phòng hộ

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!