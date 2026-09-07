Hà Tĩnh: 35 hộ dân hiến “đất vàng” mở rộng đường

Tuyến đường qua tổ liên gia số 5, TDP Kỳ Long có chiều dài hơn 700m. Trước đây, đường chỉ rộng khoảng 3m, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là khi có phương tiện lưu thông ngược chiều. Thực hiện chủ trương xây dựng đô thị văn minh, phường Vũng Áng triển khai mở rộng tuyến đường lên hơn 7m. Để thực hiện mục tiêu này, ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận của các hộ dân sinh sống dọc tuyến có ý nghĩa quyết định.

Phường Vũng Áng triển khai mở rộng tuyến đường dài hơn 700m tại tổ liên gia số 5, TDP Kỳ Long.

Sau khi được cấp ủy, chính quyền và tổ dân phố tuyên truyền, vận động, các hộ dân đã thống nhất phương án hiến đất, tháo dỡ một phần công trình để bàn giao mặt bằng. Không ít diện tích đất nằm ở vị trí thuận lợi cũng được người dân tự nguyện nhường lại vì lợi ích chung.

Gia đình ông Trần Vệ (tổ liên gia số 5) là một trong những hộ tiên phong. Nhà bám quốc lộ 1, phần đất hiến có giá trị không nhỏ nhưng khi địa phương triển khai mở đường, ông Vệ không ngần ngại bàn giao gần 1m chiều ngang mặt đường, dài hơn 80m.

Ông Vệ chia sẻ: “Khi xây nhà vào năm 2010, gia đình đã chủ động chừa lại khoảng 1m đất phía trước với mong muốn sau này nếu Nhà nước mở rộng đường sẽ sẵn sàng hiến. Bây giờ phường triển khai mở đường, gia đình tôi đồng tình ngay. Đường rộng thì người dân đi lại thuận tiện, khu dân cư cũng khang trang hơn”.

Gia đình ông Trần Vệ hiến gần 1m đất bám quốc lộ 1.

Cũng như gia đình ông Trần Vệ, gia đình ông Bùi Xuân Ngụ (tổ liên gia số 5) tự nguyện phá dỡ cổng, bờ rào và hiến gần 80m² đất ngay khi nhận được chủ trương mở đường từ chính quyền địa phương.

Ông Uông Thế Hoạt - Bí thư Chi bộ TDP Kỳ Long cho biết: “Khi có chủ trương mở rộng tuyến đường, ban cán sự tổ dân phố phối hợp tổ chức họp các hộ dân nằm dọc tuyến để thông tin cụ thể về phương án thực hiện. Điều đáng mừng là bà con đều nhận thức được mở đường để phục vụ lợi ích chung. Vì vậy, ngay tại các cuộc họp, nhiều hộ đã bày tỏ sự đồng thuận, sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ hàng rào, cổng và các công trình trên đất. Tinh thần trách nhiệm của người dân đã góp phần quan trọng để tuyến đường sớm được triển khai”.

Nhiều hộ dân tình nguyện phá dỡ công trình để mở đường giao thông.

Để mở rộng tuyến đường hơn 700m, 35 hộ dân tại tổ liên gia số 5 đã tình nguyện hiến đất. Diện tích mỗi hộ hiến trung bình từ 30-80m². Cùng với đất, người dân còn tự nguyện tháo dỡ hàng rào, cổng nhà, công trình vệ sinh và một số hạng mục khác. Với những hộ dân có đất nằm ở vị trí mặt đường, việc hiến đất đồng nghĩa với việc trực tiếp giảm diện tích đất ở, đất có giá trị kinh tế. Tuy nhiên, các hộ đều xác định đây là việc làm thiết thực để phục vụ cộng đồng.

Từ những phần đất được người dân tự nguyện nhường lại, tuyến đường đang từng bước được mở rộng, tạo không gian giao thông thông thoáng hơn. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại mà còn góp phần chỉnh trang khu dân cư, từng bước hình thành diện mạo đô thị văn minh tại phường Vũng Áng.

Tuyến đường tại tổ liên gia số 5 được mở rộng lên hơn 7m.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Áng cho biết: “Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đô thị văn minh được phường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, địa phương tập trung huy động nguồn lực nâng cấp hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông tại các tổ dân phố. Trong quá trình triển khai, có những tuyến đường muốn mở rộng phải có sự chung sức của người dân, nhất là việc hiến đất, tháo dỡ các công trình trên đất. Tại tổ liên gia số 5, điều chúng tôi trân trọng nhất là người dân đã đồng thuận rất cao, nhiều hộ chủ động bàn giao diện tích đất lớn dù đây là đất ở, đất mặt đường có giá trị”.

Để tạo sự đồng thuận, cấp ủy, chính quyền phường phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền, vận động theo phương châm công khai, minh bạch, giải thích để người dân hiểu rõ mục tiêu, lợi ích của việc mở đường. Cán bộ địa phương trực tiếp gặp gỡ từng hộ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và cùng người dân tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện.

“Chúng tôi xác định người dân vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng của quá trình xây dựng đô thị văn minh. Khi người dân hiểu được mở đường không chỉ phục vụ một vài hộ mà mang lại lợi ích lâu dài cho cả khu dân cư thì sự đồng thuận sẽ được phát huy. Việc 35 hộ dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình là minh chứng rõ nét cho tinh thần vì cộng đồng và trách nhiệm với địa phương”, ông Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh.