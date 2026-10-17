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Hà Tĩnh triển khai chương trình khuyến mại tập trung

Thu Phương
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(Baohatinh.vn) - "Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ hai năm 2026 - The Second Vietnam Grand Sale in 2026" được kỳ vọng kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước nói chung và trên địa bàn Hà Tĩnh nói riêng.

Sở Công Thương Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ hai năm 2026 trên địa bàn tỉnh; hướng đến tạo không khí mua sắm sôi động, gia tăng sức tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh trong những tháng cuối năm và đầu năm mới 2027.

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Giai đoạn cuối năm, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ ngày 1/12/2026 - 5/1/2027, với phạm vi triển khai trên toàn tỉnh. Các hoạt động khuyến mại được tổ chức đồng thời, kết hợp giữa thương mại truyền thống và thương mại điện tử, tạo điều kiện để đông đảo doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh tham gia. Điểm đáng chú ý của chương trình là hạn mức tối đa về giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại đều lên tới 100% theo quy định. Đối tượng tham gia là tất cả thương nhân theo quy định của pháp luật.

Thông qua chương trình, Hà Tĩnh hướng đến kích cầu thị trường tiêu dùng nội địa; đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về hàng hóa và dịch vụ của tỉnh Hà Tĩnh thông qua các hoạt động truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng.

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Tham gia chương trình là cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh quảng bá sản phẩm.

Không chỉ tập trung vào hoạt động mua bán, chương trình còn gắn với công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm và hình ảnh Hà Tĩnh đến người tiêu dùng. Các hoạt động khuyến mại sẽ được kết hợp với hội chợ, triển lãm, trưng bày, giới thiệu sản phẩm và các lễ hội truyền thống, qua đó tăng sức hút thương mại, tạo thêm cơ hội kết nối cung cầu và góp phần phát triển du lịch trên địa bàn.

Để triển khai hiệu quả chương trình, Phòng Quản lý thương mại (Sở Công thương) chủ trì, phối hợp triển khai chương trình đúng mục đích, thời gian; chủ động thông tin, tuyên truyền về chương trình trên website, fanpage của Sở. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân thực hiện thủ tục hành chính và thực hiện hoạt động khuyến mại tại địa phương theo quy định; hướng dẫn thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo khuyến mại trên cổng dịch vụ công quốc gia (http://dichvucong.gov.vn). Cùng đó, phối hợp thông tin, tuyên truyền về chương trình; chủ trì, phối hợp tiếp nhận thông tin của người tiêu dùng phản ánh về hoạt động khuyến mại vi phạm pháp luật, về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian diễn ra chương trình để kịp thời xử lý theo quy định.

Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp theo dõi, kiểm tra, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật; giám sát các chương trình khuyến mại có dấu hiệu vi phạm để tiến hành xử lý theo quy định trong thời gian diễn ra chương trình.

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Sở Công Thương Hà Tĩnh phối hợp tổ chức phiên livestream quảng bá sản phẩm địa phương tại hội nghị kết nối giao thương Bắc Trung Bộ 2026 diễn ra ngày 30/9.

UBND các xã, phường phối hợp thông tin, tuyên truyền về chương trình trên website của đơn vị và trên các phương tiện thông tin đại chúng cho các tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng biết để tham gia chương trình và tham gia mua bán trên các trang mạng thương mại điện tử; chủ động phối hợp theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, nhất là hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm về khuyến mại tại địa phương, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh chủ động triển khai các hoạt động khuyến mại; phối hợp, tham gia các hoạt động của chương trình đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

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Tags:

#Sở Công thương Hà Tĩnh #Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh #kích cầu mua sắm cuối năm #Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ hai năm 2026 #Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

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