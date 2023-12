Lãnh đạo tỉnh động viên các ngân hàng thực hiện quyết toán cuối năm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức ngành ngân hàng Hà Tĩnh trong thực hiện nhiệm vụ quyết toán cuối năm.

Chiều 30/12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đã đến chúc mừng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh và một số ngân hàng thương mại trên địa bàn đang làm nhiệm vụ quyết toán năm 2023. Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh, các sở, ban, ngành cùng đi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà động viên, tặng quà cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ quyết toán tại NHNN tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và đoàn đã đến chúc mừng, động viên cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ quyết toán tại NHNN tỉnh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Năm qua, NHNN tỉnh thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh (SXKD), lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế theo chủ trương của Chính phủ; đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.

Đoàn công tác đến động viên, tặng quà tại Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II.

Triển khai nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, song, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD. Bám sát các cơ chế, chính sách tín dụng của Trung ương, của tỉnh và mục tiêu phát triển của địa phương, chi nhánh đã có bước đột phá trong tăng trưởng dư nợ và nguồn vốn. Ước đến 31/12/2023, tổng nguồn vốn đạt trên 13.399 tỷ đồng (tăng trên 1.700 tỷ đồng so với đầu năm), tổng dư nợ đạt 13.790 tỷ đồng (tăng trên 1.350 tỷ đồng so với đầu năm).

Đoàn công tác đến động viên, tặng quà Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh.

Năm 2023, dư nợ tín dụng tại Vietcombank Chi nhánh Hà Tĩnh đạt 15.100 tỷ đồng, tăng 29% so với đầu năm; huy động vốn đạt 13.600 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm; hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả; thị phần luôn duy trì vị trí top đầu trên địa bàn. Năm qua, chi nhánh đóng ngân sách hơn 13,4 tỷ đồng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà và đoàn động viên quyết toán tại BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Năm 2023, BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu Trung ương giao, tín dụng dự kiến tăng trưởng hơn 14%, huy động vốn dự kiến tăng trưởng 12%, chất lượng tín dụng đảm bảo. Chi nhánh đẩy mạnh chuyển đổi số, đến nay có hơn 2.600 khách hàng doanh nghiệp và hơn 180.000 khách hàng cá nhân sử dụng ngân hàng điện tử. Ngoài ra, đơn vị còn triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn với nguồn tài trợ dự kiến 16,2 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà biểu dương những nỗ lực và kết quả mà ngành ngân hàng Hà Tĩnh đạt được trong năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức ngành ngân hàng trong thực hiện nhiệm vụ, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ảnh hưởng hậu COVID-19 và suy thoái kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên địa bàn gặp nhiều khó khăn đã tác động xấu tới hoạt động của ngành ngân hàng. Tuy vậy, với quyết tâm cao, sự chủ động, linh hoạt trong triển khai các giải pháp tín dụng, hệ thống ngân hàng tiếp tục là huyết mạch, tạo động lực tăng trưởng cho nền kinh tế. Nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng tại Hà Tĩnh đã hỗ trợ các thành phần kinh tế mạnh dạn đầu tư, phát triển SXKD, góp phần đẩy lùi “tín dụng đen” trên địa bàn. Ngoài ra, ngành ngân hàng còn đồng hành cùng tỉnh nhà thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội...

Triển khai nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị NHNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các TCTD nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ như: đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả; tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và các dự án trọng điểm của tỉnh; đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...

Ước đến 31/12/2023, tổng nguồn vốn huy động của ngành ngân hàng Hà Tĩnh đạt 94.231 tỷ đồng, tăng 17,43% so với cuối năm 2022; dư nợ tín dụng đạt khoảng 91.702 tỷ đồng, tăng 9,1% so với cuối năm 2022. Năm 2023, các TCTD trên địa bàn thực hiện các hoạt động tài trợ, đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và công tác an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 150 tỷ đồng.

