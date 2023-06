Doanh nghiệp Hà Tĩnh tăng cường đảm bảo an toàn tại nơi làm việc

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ở Hà Tĩnh đang tích cực triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động.

Video: Các doanh nghiệp, công đoàn tích cực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.

Với hơn 700 công nhân, lao động thường xuyên làm việc trong xưởng gang thép nên Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam (KKT Vũng Áng) đặc biệt chú trọng việc đảm bảo an toàn tuyệt đối tại nơi làm việc. Trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 2023, vấn đề này càng được đơn vị quan tâm thực hiện.

Công nhân Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam thường xuyên làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động.

Công ty đã ban hành văn bản quy định chi tiết về quản lý huấn luyện ATVSLĐ, bảo vệ môi trường, tiêu chuẩn về cấp phát bảo hộ lao động cho từng vị trí việc làm. Trước mỗi ca làm việc, công nhân được phổ biến nội dung công việc trong ngày và những vấn đề cần lưu ý. Tủ thuốc, dụng cụ sơ cứu y tế cũng được trang bị đầy đủ tại các phân xưởng để kịp thời sơ cứu cho công nhân khi có tai nạn lao động.

Dụng cụ bảo hộ lao động được công ty cấp phát đầy đủ cho người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam Nguyễn Thị Hà Linh cho biết: “Cùng với việc trang bị đầy đủ quy định, trang thiết bị bảo hộ lao động, công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện an toàn lao động cho công nhân. Điều này sẽ giúp người lao động tự nhận diện, đánh giá được các yếu tố nguy cơ, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong quá trình làm việc”.

Đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh kiểm tra việc thực hiện quy định về ATVSLĐ tại Công ty TNHH Vận hành kinh doanh MCC Việt Nam.

Tại Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh, công tác đảm bảo ATVSLĐ, đặc biệt là những bộ phận đặc thù cũng được quan tâm thực hiện. Đảm nhận công việc tại bộ phận cắt hơn 1 năm nay, chị Nguyễn Thị Ngọc (công nhân công ty) cho biết: “Bộ phận cắt thường xuyên sử dụng máy móc có tiếng ồn, thiết bị có độ sắc bén nên ngoài trang phục bảo hộ thông thường như các bộ phận khác, chúng tôi còn được trang cấp thêm nút tai chống ồn, găng tay sắt và bổ sung mục khám thính giác trong các đợt khám sức khỏe định kỳ”.

Làm việc tại bộ phận tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động, chị Nguyễn Thị Ngọc (Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh) được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trong quá trình làm việc.

Với ngành điện, việc đảm bảo ATVSLĐ đã trở thành điều kiện “sống còn” trong quá trình làm việc. Trong những thời điểm nắng nóng như hiện nay, vấn đề này càng trở nên cấp thiết. Ngoài việc xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai các giải pháp kỹ thuật khắc phục kịp thời, hiệu quả các khiếm khuyết trên lưới; đẩy mạnh đầu tư lưới điện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng tích cực tham gia các chương trình huấn luyện an toàn, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên.

Công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh tham gia chương trình diễn tập PCTT-TKCN, xử lý sự cố và quản lý an toàn năm 2023.

Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Điện lực Hà Tĩnh Phạm Việt Thắng cho biết: “Công ty vừa tham gia chương trình diễn tập phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), xử lý sự cố và quản lý an toàn năm 2023 do Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tổ chức. 146 cán bộ, công nhân viên và 14 xe cẩu cùng các xe bán tải, xe con chuyên chở vật tư, nhân lực đã được điều động tham gia chương trình. Đợt diễn tập đã giúp cán bộ, công nhân viên rèn luyện kỹ năng chỉ huy, điều hành và tổ chức thực hiện công tác PCTT&TKCN; nâng cao nhận thức cho người lao động trong nhận diện, xử lý sự cố nhanh, an toàn; rèn luyện kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp trong thực hiện các thủ tục, biện pháp an toàn khi xử lý sự cố".

Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh huấn luyện ATVSLĐ cho công nhân KKT Vũng Áng.

Những năm qua, với sự tham gia tích cực của tổ chức công đoàn và các ngành liên quan, công tác kiểm tra, đảm bảo ATVSLĐ trong doanh nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hằng năm, gần 100% công nhân trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp được khám sức khỏe định kỳ; các doanh nghiệp triển khai tập huấn ATVSLĐ bằng nhiều hình thức, đạt hiệu quả thiết thực.

Ông Trần Quốc Hoàn - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện ATVSLĐ Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã triển khai huấn luyện và tư vấn các biện pháp ATVSLĐ cho gần 4.000 công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua huấn luyện cho thấy, các doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này thông qua việc đầu tư các trang thiết bị bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện tại nơi làm việc cho người lao động...”.

Cán bộ LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh phối hợp với ngành chức năng tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo ATVSLĐ tại doanh nghiệp trên địa bàn.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp an toàn lao động và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, Tháng hành động về ATVSLĐ năm nay sẽ hướng trực tiếp đến việc đảm bảo sức khỏe thể chất, tinh thần cho người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Danh cho biết: “Đây là đợt cao điểm để các cấp ngành, doanh nghiệp nâng cao nhận thức về ATVSLĐ tại nơi làm việc cho công nhân, người lao động. Những nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ cũng được triển khai gắn với các hoạt động của Tháng Công nhân. Tổ chức công đoàn sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp các ngành liên quan để thanh, kiểm tra việc chấp hành quy định tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong thời gian tới”.

Các cấp, ngành, doanh nghiệp đang nỗ lực hành động, tuy nhiên, để công tác ATVSLĐ thực sự hiệu quả thì người lao động cũng cần tự ý thức chấp hành nghiêm túc quy định, quy trình an toàn l để tự bảo vệ bản thân trong quá trình làm việc.

Kiều Minh