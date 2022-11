Formosa Hà Tĩnh ký kết đảm bảo an toàn sản xuất với các nhà thầu

Tại các buổi tọa đàm tuyên truyền nội dung quản lý an toàn vệ sinh lao động do Công ty Formorsa Hà Tĩnh tổ chức, đã có 100% nhà thầu ký cam kết bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn sản xuất trong nhà máy.

Lãnh đạo Công ty Formosa Hà Tĩnh trao đổi các nội dung về công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và an toàn ra vào xưởng.

Nhằm tăng cường công tác quản lý môi trường làm việc, loại bỏ các mối nguy hại tiềm ẩn để đảm bảo an toàn nơi làm việc cho nhân viên và môi trường sống cho người dân tại các xã, phường lân cận, Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã tổ chức các buổi tọa đàm với đại diện 210 nhà thầu về công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và an toàn ra vào xưởng.

Tại các buổi tọa đàm, 100% lãnh đạo nhà thầu đã ký cam kết bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn sản xuất với FHS. Đồng thời, FHS còn mời bộ phận tổng quản lý của tập đoàn và các chuyên gia nước ngoài đến nhà máy tiến hành kiểm tra toàn diện các xưởng sản xuất, rà soát toàn bộ dây chuyền nhằm đảm bảo nhà máy vận hành an toàn.

Các buổi tọa đàm thu hút sự tham gia 100% các nhà thầu tại Nhà máy Gang thép Formosa Hà Tĩnh.

Thời gian tới, FHS sẽ định kỳ kiểm tra kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động trong toàn nhà máy, nhất là tại các nhà thầu. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu trong công tác tuyển dụng lao động cần phải có cơ chế về đánh giá và huấn luyện định kỳ về an toàn vệ sinh lao động; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra để nâng cao ý thức thực hiện an toàn vệ sinh lao động cho nhân viên.

Phúc Quang