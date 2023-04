Góc nhìn: Phải chăng do sỹ diện?

(Baohatinh.vn) - Không thể phủ nhận rất nhiều người do hoàn cảnh, thu nhập thấp phải rời quê hương để tìm kế sinh nhai, nhưng cũng có một bộ phận không nhỏ lao động Hà Tĩnh vì nhiều lý do khác mà phải tha phương... Liệu rằng, tâm lý sỹ diện có phải là một trong những nguyên do?