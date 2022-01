Hà Tĩnh: Âu thuyền, cảng cá an toàn, thông suốt nhờ thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch

Ban Quản lý các cảng cá Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn, thông suốt tại 4 âu thuyền, 2 cảng cá lớn trong toàn tỉnh. Qua đó, tạo thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngư dân, tiểu thương.

Cán bộ Ban quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh và CBCS biên phòng, công an kiểm tra, nhắc nhở tàu thuyền ngoại tỉnh cập cảng Cửa Sót bán hải sản phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch.

Một tuần nay, khi xã Thạch Kim xuất hiện 10 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở khu vực lân cận cảng cá và âu thuyền Cửa Sót khiến nguy cơ mất an toàn tại 2 điểm đông người, nhạy cảm này tăng lên mức “báo động đỏ”. Trước diễn biến phức tạp này, Ban quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây đã bình tĩnh, chủ động triển khai các biện pháp ngăn dịch hiệu quả.

Suốt cả ngày lẫn đêm, tất cả cán bộ, nhân viên của cảng cá thay phiên nhau để cùng những người lính biên phòng, chiến sỹ công an, cán bộ y tế... tiến hành kiểm tra y tế, xét nghiệm, hướng dẫn các biện pháp phòng dịch. Nhờ vậy, âu thuyền, cảng cá vẫn duy trì hoạt động ngay cả khi nằm trong vùng phong tỏa.

Trong những ngày dịch bệnh phức tạp này, tất cả tiểu thương ra vào cảng cá Cửa Sót đều đo thân nhiệt và khai báo các thông tin y tế cần thiết.

Anh Phan Văn Phú – cán bộ Ban quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh thông tin: “Không chỉ trong đợt cao điểm này mà trong suốt thời gian dài vừa qua, công tác phòng chống COVID-19 ở cảng cá, âu thuyền Cửa Sót luôn được đơn vị và các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại đây đặt lên hàng đầu.

Tất cả người, phương tiện ra vào đều yêu cầu phải đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn, đảm bảo khoảng cách xa nhất có thể; riêng những trường hợp đến từ ngoại tỉnh, nhất là từ vùng có dịch thì phải đo thân nhiệt, khai báo y tế, lấy mẫu test nhanh đầy đủ. Nhờ vậy, mỗi ngày có hàng ngàn tiểu thương ra vào cảng, 50 – 60 lượt tàu thuyền với hàng trăm thuyền viên cập bến nhưng vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Trong năm 2021, Ban quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh đã phối hợp với các phòng ngành chức năng tổ chức xét nghiệm 5 đợt cho hàng trăm người thường xuyên có mặt tại cảng cá, âu thuyền Cửa Sót.

Tại cảng cá Xuân Hội, dù lượng người, phương tiện, hàng hóa, hải sản ít hơn so với cảng cá Cửa Sót, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh ở đây vẫn không chút chủ quan, lơ là. Ngay từ cổng ra vào, trên cầu cảng, xuống dưới bến, trong thuyền… luôn có sự diện diện của cán bộ Ban quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn, kiểm soát phương tiện, hàng hóa vừa phòng chống dịch bệnh. Nhờ vậy, dù dịch bệnh COVID-19 ở xã Xuân Hội diễn biến phức tạp nhưng khu vực cảng cá vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các lực lượng chức năng ở cảng cá Xuân Hội (Nghi Xuân) triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh khi ra vào cảng (ảnh: T.L).

Không chỉ ở 2 cảng cá lớn nhất tỉnh mà 4 khu neo đậu tàu thuyền (âu thuyền) do Ban quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh quản lý đều làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt, tạo thuận lợi cho ngư dân sản xuất, tiểu thương kinh doanh, sức khỏe cộng đồng được đảm bảo an toàn.

Theo đó, dù ở cận kề các vùng có dịch, thậm chí nằm trong vùng phong tỏa nhưng từ khu neo đậu tàu thuyền Cửa Hội, Xuân Phổ (Nghi Xuân) đến Cửa Sót (Lộc Hà), Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên) và Cửa Khẩu (thị xã Kỳ Anh) đều an toàn trước dịch, chưa có nơi nào để xảy ra lây nhiễm COVID-19, bị cách ly, phải ngừng hoạt động.

Các lực lượng chức năng kiểm tra tình hình và yêu cầu ngư dân ngoại tỉnh đang đang ở âu thuyền Cửa Sót phải đeo khẩu trang, không lên bờ, không tụ tập đông người khi xã Thạch Kim có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Ngư dân Trần Dũng Toàn (TDP Trung Nghĩa, thị trấn Lộc Hà) cho biết: “Để vừa duy trì sản xuất vừa đảm bảo an toàn dịch bệnh, chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch, chấp hành các hướng dẫn của các lực lượng chức năng ở cảng cá, âu thuyền Cửa Sót. Khi vào cảng bán hàng, vào âu thuyền neo đậu, mọi người đều đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc đông người; khi đánh bắt trên biển thì hạn chế giao tiếp với tàu thuyền ban hay người lạ; khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe là đi kiểm tra và khai báo y tế ngay...”

Phòng chống dịch hiệu quả là yếu tố quan trọng để ngư dân Hà Tĩnh được an toàn, đảm bảo khỏe mạnh, mỗi ngày đều có thể bám biển, vươn khơi (Ảnh: Ngư dân Cẩm Nhượng chuẩn bị ngư cụ để sản xuất).

Ông Bùi Tuấn Sơn – Giám đốc Ban quản lý Các cảng cá Hà Tĩnh cho biết: Năm 2021, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền các địa phương, các lực lượng công an, biên phòng… thực hiện đo thân nhiệt cho 17.000 lượt người, lấy khai báo y tế đối với 1.800 lượt người, đề nghị tiêm vắc-xin cho trên 600 người tại các cảng cá, âu thuyền do đơn vị quản lý. Ngoài ra, đơn vị cũng thực hiện nghiêm việc tạo mã QR ở các cảng cá; vận động kinh phí để mua và cấp phát 20.000 khẩu trang, 200 chai nước rửa tay cho ngư dân; tổ chức thông báo các thông tin về phòng chống dịch trên hệ thống loa nội bộ vào các giờ cao điểm với tổng lượng thời gian 1.200 giờ…

“Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch nên công tác quản lý, dịch vụ đều thông suốt; hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các âu thuyền, cảng cá không bị gián đoạn. Năm 2021, cảng cá Cửa Sót và cảng cá Xuân Hội đã đón 6.829 lượt tàu thuyền cập cảng (1/3 là tàu ngoại tỉnh), tiếp nhận và giám sát 3.512 tấn hải sản đánh bắt về và hàng ngàn tấn hàng hóa, nhiên liệu phục vụ sản xuất. Ngoài ra, các âu thuyền do đơn vị quản lý đã tiếp nhận và đảm bảo an toàn cho 12.233 lượt tàu thuyền vào tránh trú” - Giám đốc Bùi Tuấn Sơn chia sẻ thêm.

