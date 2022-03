Hà Tĩnh: Thêm 6.498 người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh có thêm 6.498 người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, tăng 9,17% so cùng kỳ năm 2021.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tư vấn cho lao động tham gia sàn giao dịch việc làm lưu động tại huyện Cẩm Xuyên tháng 1/2022.

Theo Cục Thống kê Hà Tĩnh, trong số 6.498 người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trong 3 tháng đầu năm, số lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh là khoảng 6.279 người, chiếm 96,63%; xuất khẩu lao động 196 người, chiếm 3,02%; lao động đi làm việc ngoại tỉnh là 23 người, chiếm 0,35%.

Đạt được kết quả này là nhờ những tháng cuối năm 2021, nhiều doanh nghiệp đã khởi động các kế hoạch đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, nâng cao nhu cầu sử dụng lao động. Bên cạnh đó, mặc dù dịch COVID-19 bùng phát trở lại kể từ đầu năm 2022 nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền các cấp nên các cơ sở sản xuất - kinh doanh, hoạt động công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ vẫn hoạt động bình thường, đảm bảo “mục tiêu kép”, vừa sản xuất vừa chống dịch.

Đặc biệt, từ sau dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhiều cơ sở, trung tâm giới thiệu việc làm trên địa bàn Hà Tĩnh đã thông báo, tổ chức tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp. Trong đó, các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng số lượng lao động lớn như: may mặc, kinh doanh, xây dựng, điện tử, sửa chữa máy móc…

Ngành may mặc là một trong những ngành có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn nhất tại địa bàn Hà Tĩnh

Theo đó, có khá nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động số lượng lớn như: Công ty CP may Five Star Hà Tĩnh (cần tuyển 2.500 lao động); Công ty CP Vinomes Hưng Yên (cần tuyển dụng 1.600 lao động); Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng (cần tuyển dụng 1.000 lao động); Tổng Công ty May 10 - Công ty CP Xí nghiệp May 10 Hà Tĩnh (cần tuyển dụng 800 lao động)…

Bá Tân