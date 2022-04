Thạch Hà tôn vinh 12 tập thể, công nhân tiêu biểu

Tại lễ phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, “Tháng Công nhân”, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã tôn vinh 5 doanh nghiệp, HTX và 7 công nhân lao động tiêu biểu.

Chiều 29/04, LĐLD huyện Thạch Hà đã tổ chức lễ phát động “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, “Tháng Công nhân” và tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu.

Toàn huyện Thạch Hà hiện có 5.000 công nhân, viên chức, người lao động đang tích cực lao động, sản xuất, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Từ phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động sản xuất đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu.

Lãnh đạo huyện Thạch Hà trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào công nhân

Trong những năm qua, công tác an toàn vệ sinh lao động đã được huyện Thạch Hà triển khai tích cực bằng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Để tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2022 đạt hiệu quả cao, huyện Thạch Hà đã yêu cầu các phòng, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học thực hiện tốt các nội dung: phát động và tổ chức các phong trào thi đua với những nội dung cụ thể; đẩy mạnh công tác tập huấn, huấn luyện thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật về an toàn lao động, sản xuất kinh doanh và đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm; phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, người lao động; tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động…

và tặng quà cho 12 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại buổi lễ, huyện Thạch Hà đã tôn vinh 12 doanh nghiệp, HTX, công nhân tiêu biểu trên địa bàn và trao quà cho 12 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

