Trang bị kiến thức an toàn lao động cho công nhân ở KKT Vũng Áng

Chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động góp phần giúp công nhân, lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) có thêm kiến thức, kỹ năng để tự bảo vệ trong quá trình làm việc.

Ngày 5/4, Trung tâm Huấn luyện an toàn lao động - Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh phối hợp với Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho hơn 150 công nhân, lao động Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh.

Hơn 150 công nhân, lao động tham gia khóa huấn luyện.

Trong thời gian 1 ngày, người lao động được phổ biến các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; giải pháp nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động; cách nhận biết các yếu tố nguy cơ và một số biện pháp triển khai công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.

Khóa tập huấn giúp trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho công nhân trong quá trình lao động.

Mỗi năm, Công đoàn Các khu kinh tế tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hơn 100 lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động với sự tham gia của gần 10.000 công nhân, lao động trong doanh nghiệp tại các khu kinh tế.

Hoạt động tập huấn an toàn, vệ sinh lao động giúp tăng cường hiểu biết, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công nhân, lao động và chủ doanh nghiệp trong quá trình lao động sản xuất, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động, duy trì sự ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

