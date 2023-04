Vì sao doanh nghiệp ở Hà Tĩnh khó tuyển dụng lao động?

Hơn 3 tháng đầu năm, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, chỉ có 660 người đạt yêu cầu tuyển dụng (đạt trên 8,2% so với nhu cầu).

Xí nghiệp May 10 (thuộc Tổng Công ty May 10) đóng tại phường Kỳ Thịnh - TX Kỳ Anh, được thành lập vào tháng 6/2021 với 400 lao động. Từ đầu năm 2023 đến nay, do nhu cầu mở rộng sản xuất nên xí nghiệp đã tiếp tục tổ chức tuyển dụng trên 500 lao động. Tuy nhiên, làm thế nào để tuyển dụng đủ nhu cầu lại không hề dễ dàng.

Xí nghiệp May 10 có nhu cầu tuyển dụng trên 500 lao động.

Ông Đặng Viết Thực - Giám đốc điều hành Xí nghiệp May 10 tại Hà Tĩnh cho biết: “Ngay từ đầu năm, đơn vị đã đăng tin thông báo tuyển dụng lên các nền tảng mạng xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng và phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh để tổ chức các phiên giao dịch định kỳ, phiên giao dịch lưu động, đưa thông tin về tận đến các xã, phường, thị trấn”.

Để thu hút được lao động, doanh nghiệp đã có nhiều chính sách đãi ngộ như: thu nhập từ 6,2 - 8 triệu đồng/tháng; được hưởng phụ cấp đủ ngày công trong các tháng sản xuất; miễn phí bữa ăn ca; khám sức khỏe 2 lần/năm; miễn phí xe đưa đón đối với công nhân ở các tuyến đường xa nhà máy; được xét thưởng thi đua hằng tháng, quý; lương tháng thứ 13; tặng quà đầy đủ vào dịp lễ, tết.

Việc không tuyển đủ lao động khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất.

“Mặc dù đưa ra được nhiều chính sách, chế độ đãi ngộ, hỗ trợ tốt song đơn vị vẫn không thể tuyển đủ số lượng lao động như mong muốn, điều này ảnh hưởng lớn đến kế hoạch, mục tiêu mở rộng sản xuất của xí nghiệp” - ông Đặng Viết Thực chia sẻ.

Còn tại Công ty TNHH UP Hà Tĩnh (KCN Phú Vinh, TX Kỳ Anh), do tình hình dịch chuyển lao động lớn nên cũng đã tổ chức các đợt tuyển dụng lao động với nhu cầu hàng chục người để bù vào số lao động thiếu hụt. Ngoài việc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, công ty còn đa dạng hóa các hình thức tuyển dụng như đăng tải trên các trang mạng xã hội của công ty, của cán bộ, công nhân viên; phối hợp với công đoàn và tổ chức vào Quảng Bình để tuyển dụng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công ty vẫn chưa thể tuyển đủ số lượng lao động cần thiết.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tư vấn việc làm cho người lao động.

Hay như Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, để đáp ứng nhu cầu sản xuất, từ đầu năm đến nay, công ty đã tổ chức tuyển dụng trên 340 lao động từ bậc phổ thông đến các hệ đại học, cao đẳng, trung cấp. Ngoài việc tham gia các phiên giao dịch việc làm định kỳ, công ty còn tham gia các phiên việc làm lưu động ở các xã, phường; tổ chức tuyển dụng tại các tỉnh bạn như: Nghệ An, Quảng Bình. Tuy nhiên, việc tuyển đủ số lao động theo nhu cầu là rất khó khăn.

Tổng hợp từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, trong 3 tháng đầu năm, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp là khá lớn. Có 157 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng với nhu cầu tuyển dụng hơn 8.000 người. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Công ty CP Five star Hà Tĩnh 3.083 người; Công ty CP May thể thao chuyên nghiệp Nghi Xuân 2.001 lao động; Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh 342 lao động; Công ty CP Xí nghiệp may 10 Hà Tĩnh 526 lao động; Công ty cổ Phần XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh 300 lao động.

Mặc dù nhu cầu tuyển dụng lớn song các doanh nghiệp vẫn không tuyển đủ lao động. Trong hơn 3 tháng đầu năm, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, chỉ có 660 người đạt yêu cầu tuyển dụng (đạt trên 8,2% so với nhu cầu).

Nhu cầu tuyển dụng lớn song nguồn cung lao động lại không đủ đáp ứng cho doanh nghiệp.

Trao đổi về nguyên nhân của việc các doanh nghiệp Hà Tĩnh thời gian qua gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh phân tích: "Qua khảo sát thì nguyên nhân đầu tiên là do chế độ, chính sách làm việc cho người lao động của doanh nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn chưa đủ sức thu hút và giữ chân người lao động. Mức lương vùng tại khu vực Hà Tĩnh khá thấp nên người lao động có xu hướng vào các doanh nghiệp ngoại tỉnh như: Bình Dương, Hải Phòng, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh… để tìm kiếm cơ hội việc làm”.

Ngoài ra, các ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lớn chủ yếu là may mặc, các ngành liên quan đến kỹ thuật... Trong khi đó, nguồn cung lao động không thuộc lĩnh vực này, hơn thế nữa, lao động có nguyện vọng làm các công việc mang tính hành chính, văn phòng có tính ổn định cao lại lớn. Vì thế, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tổ chức kết nối giới thiệu việc làm trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước.

Để giải quyết bài toán nhân lực, hiện nay, các doanh nghiệp đang tích cực phối hợp với các đơn vị giới thiệu việc làm tăng tần suất, chất lượng tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Đa dạng hình thức giới thiệu việc làm như: trực tiếp, online, phiên lưu động và kết nối với các sàn giao dịch việc làm trên toàn quốc để giới thiệu việc làm cho lao động...

Căn cứ nhu cầu doanh nghiệp, thời gian tới, trung tâm sẽ tổ chức các phiên giới thiệu việc làm chuyên đề dành riêng cho các doanh nghiệp. Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các cuộc hội thảo, tư vấn, tuyển dụng lao động tại địa phương. Tập trung khảo sát tại doanh nghiệp để nắm tình hình hoạt động cũng như nhu cầu tuyển dụng, từ đó, tạo nguồn dữ liệu để kết nối, giới thiệu việc làm. Đồng thời phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn dân cư, nắm danh sách lao động trong trong độ tuổi lao động để tư vấn, định hướng... Đặc biệt, trung tâm cũng sẽ tổ chức tư vấn cho doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động cũng như các chế độ, chính sách để tuyển dụng và giữ chân lao động lâu dài. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh

Phúc Quang